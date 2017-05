Schon wieder Zündelei bei Eschebach Sonntagnacht brannte es gleich an zwei verschiedenen Stellen. Wie geht es nun auf der Fläche weiter?

zurück Bild 1 von 3 weiter Unbekannte Brandstifter legten Sonntagnacht erneut Feuer auf dem Eschebach-Areal – in diesen Garagen an der Rathenaustraße hatte es dabei schon Mitte März mal gebrannt. Die Radeberger Wehr musste mit Atemschutz ran. © Bernd Goldammer Unbekannte Brandstifter legten Sonntagnacht erneut Feuer auf dem Eschebach-Areal – in diesen Garagen an der Rathenaustraße hatte es dabei schon Mitte März mal gebrannt. Die Radeberger Wehr musste mit Atemschutz ran.

In dieser Halle brannten alte Autoreifen; das Feuer war schnell gelöscht.

Auch die Ortsteilwehren aus Liegau, Ullersdorf und Erksdorf rückten an.

Hört das denn nie auf? Diese bange Frage werden sich die Anwohner rings um das seit Jahren leer stehende Areal des einstigen Eschebach-Küchenwerks mitten in Radeberg seit Sonntagabend wieder stellen. Denn nachdem eine Zeit lang sozusagen Ruhe herrschte, hatten Unbekannte ja bereits Mitte März an einem Nachmittag in einigen Garagen auf dem Areal direkt an der Rathenaustraße gezündelt. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Sonntagnacht tönten nun erneut Feuerwehrsirenen bei Eschebach. Und dass es sich erneut um Brandstiftung handeln dürfte, daran gibt es kaum Zweifel. Denn Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, hatten Anwohner gleich an zwei Stellen auf dem Gelände Feuer bemerkt.

Zunächst qualmte es wiederum aus den Garagen an der Rathenaustraße. Wieder war es Müll, den Unbekannte immer wieder hier abladen, der in Flammen stand. „Wir mussten mit Atemschutz ran“, so Radebergs Feuerwehrchef Frank Höhme. Schließlich war ja zunächst nicht klar, was da in diesen Müllbergen in Flammen stand. Zudem hatten Unbekannte auch alte Reifen in einer Halle mitten auf dem Gelände angezündet.

Um Schlimmeres zu verhindern, rückten neben den Radebergern die Feuerwehren aus den Ortsteilen Ullersdorf, Großerkmannsdorf und Liegau-Augustusbad an. Insgesamt 26 Einsatzkräfte sorgten dafür, dass das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht war. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera prüfte die Radeberger Wehr dann, ob es noch weitere Brandherde geben könnte – „dem war zum Glück nicht so“, macht der Feuerwehrchef klar.

Kriminalpolizei ermittelt

Um den Brandstiftern auf die Spur zu kommen, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, erläutert Polizeisprecherin Martyna Fleischmann. Vor gut drei Jahren hatte die Polizei ja bereits einmal eine gefährliche Brandserie in Radeberg klären können. Eine extra eingerichtete Ermittlungsgruppe hatte im November 2013 vier Brandstifter im Alter zwischen 15 und 22 Jahren überführen können, die zuvor insgesamt 17 Mal im Raum Radeberg gezündelt hatten.

Dennoch war es auch im Anschluss immer wieder – nicht zuletzt auf dem Eschebach-Areal – zu Brandstiftungen gekommen. Wobei hier vor allem der immer wieder illegal abgelagerte Müll Sorgen bereitet. Der Eigentümer der Fläche hatte in den vergangenen Jahren bereits etliche Tonnen dieser Hinterlassenschaften entsorgt; aber Unbekannte schleppen regelmäßig neuen Unrat auf das Gelände. Und das ist dann wiederum immer wieder Ziel unbekannter Zündler.

Investor kommt nicht zum Zuge

Das Eschebach-Gelände war 2007 versteigert worden. Die im thüringischen Weimar ansässige Saller-Gruppe hatte das Areal gekauft. Firmenchef Josef Saller hatte hier den Plan, großflächigen Handel anzusiedeln, was er bereits erfolgreich in Thüringen und Sachsen, aber auch in Polen, Tschechien und der Slowakei getan hat. Auch im nahen Dresden zum Beispiel, wo er an der Österreicher Straße ein eher kleinteiliges Einkaufszentrum auf dem Gelände des legendären Erlebnis-Restaurants „Donath’s neue Welt“ eröffnet hatte.

Doch in Radeberg scheiterte Saller mit seiner Idee am Gegenwind aus dem Rathaus und dem Stadtrat. Dort sah und sieht man in der Ansiedlung von Handel auf dem Eschebach-Areal die Gefahr eines Todesstoßes für die Läden in der Innenstadt. Auch das 2010 von Saller ins Spiel gebrachte Projekt einer Uni-Außenstelle auf dem Eschebach-Areal lag schnell wieder auf Eis, weil Saller keine politische Unterstützung aus dem Rathaus erhielt, wie er beklagte. Der Stadtrat hat hingegen eine Veränderungssperre auf das Areal gelegt – und die Stadt würde hier gern ein Industriegebiet ansiedeln. Allerdings sei der von Saller verlangte Verkaufspreis für die Fläche zu hoch, hieß es aus der Verwaltung dazu. Eine schwierige Beziehung.

