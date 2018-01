Schon wieder Zerstörung in Bernstadt Zum Jahreswechsel haben Unbekannte an einer Bushaltestelle randaliert. Nicht der erste Fall.

Bernstadts Bürgermeister Markus Weise musste erneut über Zerstörungen in der Stadt berichten. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Bernstadt. Zwei Scheiben an der Bushaltestelle am Kraftverkehr in Bernstadt haben den Jahreswechsel nicht gut überstanden. Die Scheiben wurden zerstört, informierte Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste) im jüngsten Stadtrat. Zudem gingen auch mehrere Außenlampen am Eingang zur Pließnitzhalle zu Bruch. „Die haben wir bereits erneuert“, erzählt Bernstadts Bauamtsleiter Marko Fröhlich. Für die Scheiben wurde Ersatz in Auftrag gegeben. Nicht zum ersten Mal. Bereits vor einem reichlichen Jahr musste eine zerstörte Scheibe an der Bushaltestelle am Kraftverkehr ersetzt werden.

Der Bürgermeister appelliert an die Anwohner, „auf das gemeinschaftliche Gut achtzugeben und Vorkommnisse dieser Art bei der Stadtverwaltung oder der Polizei zu melden, damit diese mutwilligen Zerstörungen zur Anzeige gebracht werden können“, schreibt Weise im Stadtrats-Protokoll. (szo/sdn)

