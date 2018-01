Schon wieder Vandalismus in Zeithain Am Wochenende wurde an Schule und Kita randaliert. Die Serie der Zerstörung in dem Dorf setzt sich damit fort.

Der Zeithainer Kindergarten rückte am Wochenende erneut in den Fokus von Randalierern. Sie knackten unter anderem das Tor zu der Einrichtung. © Sebastian Schultz

Zeithain. In Zeithain kehrt keine Ruhe ein. Schon wieder haben Unbekannte auf dem Gelände von Grundschule und Kindergarten an der Schulgasse randaliert.

Am vergangenen Wochenende haben die Täter laut Polizei einige Zaunlatten gelockert und den Briefkasten der Schule abgerissen. Von diesem fehle nun jede Spur. Außerdem öffneten sie gewaltsam das Fußgängertor zum Kindergarten und beschädigten dabei sowohl Türschloss als auch Verriegelung. Die Polizei ermittelt nun nach eigenen Aussagen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung – gemeint ist damit das Zerstören von öffentlichem Eigentum, das mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann.

Zudem werden Zusammenhänge mit ähnlichen Straftaten in der Gemeinde geprüft. „So lange wir keine Tatverdächtigen haben, ist das aber reine Spekulation“, erklärt Polizeisprecher Marko Laske auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Abschließend könne man das derzeit nicht bewerten.

In Zeithain sind die Gerüchte über eine randalierende Jugendbande indes nach wie vor Dorfgespräch. Den minderjährigen Jugendlichen werden eine ganze Reihe von Straftaten der vergangenen Monate nachgesagt: Einbrüche in Hort und Kita, Einkaufsmärkte und Gartenlauben (die SZ berichtete bereits am 5. Januar). Vor allem Technik wie Laptops oder Mobiltelefone wurde dabei gestohlen – und keine Rücksicht auf Verluste genommen. Unter anderem durch den Einsatz von Pyrotechnik war der Sachschaden teils beträchtlich. Einen 17-Jährigen hatte die Polizei im November bereits geschnappt, die beiden Komplizen konnten damals jedoch fliehen.

Dieses Mal kamen allerdings keine Böller zum Einsatz und wurden keine Schmierereien hinterlassen. „Die Gemeinde ist diesmal vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Es ist schlimm genug, dass man das schon sagen muss“, sagt Hauptamtsleiter Ronny Werner. Wie hoch der Schaden dieses Mal ist, kann er jedoch noch nicht genau sagen, der kommunale Bauhof prüfe derzeit noch, in welchem Umfang Reparaturen und Co. notwendig sind. Auch sei nicht bekannt, dass es an dem Wochenende im Gemeindegebiet ähnliche Vorfälle gegeben hat.

