Schon wieder Poté Dynamos Ex-Stürmer schafft es bis in die Champions League und zerstört dort alle Dortmunder Chancen aufs Weiterkommen.

Der Jubel zurückhaltend, sein Tor sehenswert: Mickael Poté. © steinba/epa-efe/rex/shutterstock

Das Ergebnis war glücklich, sogar mehr als das – genauso wie Mickael Poté, der mit seinem Treffer für das unerwartete 1:1 sorgte. Schon im Hinspiel erzielte der Stürmer für Zyperns Meister Apoel Nikosia den Ausgleich gegen Borussia Dortmund – und damit den sensationellen Endstand. Beide Mannschaften trennen schließlich Welten, und so war auch das Chancenverhältnis am Mittwochabend mit 29:4 Torschüssen.

Ein einziger reichte Poté. Der 33-Jährige wusste schließlich ganz genau, wo in Dortmund das Tor steht. Mit Dynamo Dresden hatte er schon mal dort gespielt, vor sechs Jahren in der 2. Runde des DFB-Pokals. Poté wurde beim 0:2 ausgewechselt und Dynamo wegen Zuschauer-Ausschreitungen fast mit dem Pokalausschluss bestraft. Doch das ist eine andere Geschichte – und die von Poté nicht minder spannend.

Als Namenloser war er im August 2011 nach dem Zweitliga-Aufstieg zu Dynamo gekommen. Schnell integrieren und mit seiner Qualität helfen – beide Wünsche von Sportchef Steffen Menze gingen in Erfüllung, zumindest anderthalb Jahre lang. Zwölf Treffer erzielte Poté in der ersten Saison, allein drei beim 4:2-Sieg bei 1860 München. Menze nannte ihn „Lebensversicherung“, und Dynamo schlug sogar das Millionen-Angebot von Greuther Fürth aus.

Versicherungen waren es auch, um die sich Gerüchte ranken und Potés Abgang im Sommer 2014 zum unrühmlichen werden ließen. Den sechs Toren im zweiten Dynamo-Jahr folgten lediglich drei im dritten. Das hatte mit einer Verletzung zu tun sowie mit daraus resultierenden privaten, finanziellen Problemen. Dynamos Abstieg wurde auch sein persönlicher. In Zypern spielte Poté eine Saison bei Omonia Nikosia, wechselte dann für zwei Jahre zum türkischen Zweitligisten Adana Demirspor, ehe er im Juli auf die Mittelmeerinsel zurückkehrte und bei Rekordmeister Apoel anheuerte. „Dort ist alles perfekt, eine andere Welt“, sagte Poté kürzlich. In Dortmund sagte er nichts. Wieso auch? Die Fast-Krise der Borussen war das große Thema.

Potés Vertrag in Nikosia läuft bis Sommer 2019. Was dann kommt, sei offen. „Ich mache mir nichts vor: ich bin 33 und nicht 23 Jahre alt“, sagte er – und baute vor. Zu Hause in Benin hat er eine Fußballschule eröffnet, die Académie Poté Joseph. Rund 40 Kinder spielen dort, 20 von ihnen sind Waisen. Darum wolle er sich in Zukunft kümmern und die Schule weiter ausbauen.

Sein Treffer in Dortmund ließ jedoch erahnen, dass Poté selbst das Fußballspielen auch nicht verlernt hat. Annahme, Drehung, Schuss, Tor – wie in seinen besten Zeiten, die er bei Dynamo hatte.

