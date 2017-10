Schon wieder Laubeneinbruch Selbst Baugerätschaft ist am helllichten Tag vor den Langfingern nicht sicher.

Ob nachts oder am Tage, die Ganoven schlagen zu. © Symbolfoto/dpa

In der Kleingartenanlage „Sonnenblick“ im Riesaer Ortsteil Weida brachen Unbekannte in der Zeit vom vorigen Sonnabend bis Dienstag eine Gartenlaube auf. Die Einbrecher durchsuchten zwei Schränke. Ob sie etwas stahlen, ist noch unklar.

Eingebrochen wurde auch in einen Baucontainer in Zeithain. Das geschah am Dienstag am helllichten Tag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr an der Röderauer Straße. Dort wurde eine Kettensäge im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen.

