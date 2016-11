Schon wieder im Angriffsmodus Nach seiner Wahl zum Bayern-Präsidenten greift Uli Hoeneß den Spitzenreiter an und sieht einen 2:1-Duselsieg.

21 Monate saß Uli Hoeneß wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis. Vom Tag seiner Wiederwahl zum Präsidenten habe er in der Haft immer geträumt, erzählt er den Mitgliedern. Danach schaltet er sofort wieder auf Attacke um.

Co-Trainer Hermann Gerland war auf Einladung des Bayern-Fanclubs Rabenau in Dresden.

Er war zweieinhalb Jahre weg, er hat dem FC Bayern gefehlt, der FC Bayern hat ihm gefehlt, aber Uli Hoeneß braucht wie zu erwarten nicht lange, da ist er schon wieder in seinem Element. Schon bevor er am Freitagabend 98,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Präsidenten erhält, fallen deutliche Worte. Als er dann wieder der starke Mann des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist, legt er nach. Und am Samstag und am Sonntag wird auch dem Letzten klar: Uli „Mia san mia“ Hoeneß ist wieder da.

Samstag, das Spiel gegen Bayer Leverkusen ist mit Glück gewonnen (2:1), da marschiert Hoeneß erst mal in die Kabine. Die Mitglieder hat er am Freitag für sich eingenommen, nun ist die Mannschaft dran. Er bleibt etwa 20 Minuten, dann läuft Hoeneß beschwingt durch das Erdgeschoss der Arena. Sie sind ein Einstand nach Maß, seine ersten nicht mal 48 Stunden,

Am Freitag, am Ende seiner Rede, mit der er sich der Form halber um das Amt des Präsidenten bewirbt, sagt er: „Die Fähigkeit, in einer klaren Sprache und Aussprache Probleme anzusprechen, ist nicht verloren gegangen, sie schläft nicht, sie ruht und sie kann bei Bedarf jederzeit zurückkommen.“ Leute, macht er deutlich: Die „Abteilung Attacke“, die gibt es nach wie vor, und wenn es sein muss, öffne ich die Türe und komme raus.

Kurze Zeit später ist Hoeneß schon auf Betriebstemperatur und sagt über RB Leipzig: „Wir haben neben Dortmund einen zweiten Feind, den wir jetzt endlich wieder attackieren können.“ Es ist ein Satz, den Hoeneß einen Tag später öffentlich bereut. „Im Fußball gibt es keine Feinde, die gibt es im Krieg, im Irak oder Syrien“, sagt er im ZDF-Sportstudio, „für das Wort Feind entschuldige ich mich.“

Der Satz, erklärt Hoeneß, sei „in meiner Euphorie“ gefallen, an einem Abend, von dem er in der Haft geträumt habe. Fünfeinhalbtausend Briefe habe er während dieser Zeit bekommen, teils von wildfremden Menschen und Fans anderer Klubs, er habe sie gelesen, wenn es ihm nicht gut ging, auf dem Bett sitzend oder liegend und heulend „wie ein Schlosshund“. Nicht zuletzt diese Anteilnahme, macht er deutlich, habe ihm die Kraft gegeben, die „schwierige Zeit so gut zu überstehen“, zurückzukommen und „es wieder zu packen“.

An erster Stelle aber steht für ihn zunächst die „sportliche Delle“, er betont: „Wir müssen darüber reden, wie wir wieder Spiele gewinnen.“ Der Sieg gegen Leverkusen war ein Anfang, mehr nicht. Es sei „eine Tatsache“, dass die unter Pep Guardiola gewohnte Dominanz verloren gegangen sei, bemängelte Hoeneß. Trotz zweimaliger Führung sei es der Mannschaft von Carlo Ancelotti nicht gelungen, „den Gegner zu beherrschen“. Warum das so ist, konnte Hoeneß, dessen Liebling Franck Ribéry passenderweise am Sonntag seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2018 verlängerte, nicht erklären. Ancelotti machte er (noch) nicht für die Probleme verantwortlich.

Der Italiener selbst war „nicht ganz zufrieden“ mit dem Auftritt seiner Elf. Diese hatte Glück, dass sie nicht noch einmal bestraft wurde für ihre Nachlässigkeiten. Doch Schiedsrichter Marco Fritz übersah das absichtliche Handspiel von Javi Martínez und verweigerte Bayer den fälligen Elfmeter ebenso wie Rot für den Spanier. „Es gibt Situationen, da ist ein Sieg wichtiger als schön zu spielen“, sagte Ancelotti.

Kapitän Philipp Lahm, den Ancelotti diesmal ins Mittelfeld beordert hatte, warb um Geduld mit dem Coach. „Wir müssen in dieser schwierigen Phase zusammenstehen“, sagte er ganz in der Manier eines Sportdirektors, der er laut Rummenigge spätestens 2018 sein soll, „dass wir uns noch verbessern können, ist auch klar.“

So ähnlich formulierte das einen Tag später auch Co-Trainer Hermann Gerland bei einem Fanclub-Besuch in Dresden. Es sei momentan ein bisschen Sand im Getriebe, sagte er, wollte sich sonst aber nicht weiter zur derzeitigen Situation äußern, „weil das dann immer gleich in der Zeitung“ stünde. Nur eine Ausnahme machte er: Angesprochen auf die Hoeneß-Wahl lobte er den Präsidenten in den höchsten Tönen, vor allem für dessen soziales Engagement. „Für menschliche Probleme hat er immer zwei offene Ohren. Er ist ein guter Kerl.“

Auch Hoeneß selbst war am Sonntag bei einem Fanclub eingeladen. Im fränkischen Wunsiedel wurde er ähnlich euphorisch empfangen wie von den Mitgliedern am Freitag. Als Höhepunkt versenkte er beim Torwandschießen einen Ball, der auf einem Weißbierglas lag. Für Uli Hoeneß war es der perfekte Ausklang eines erfolgreichen Wochenendes. (sid/mit SZ/dk)

