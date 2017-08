Schon wieder Hund ausgesetzt Am Freitag wurde der zweite Hund innerhalb von zwei Wochen aufgefunden. Auch angeleint. Diesmal in Gröba.

Der an der Elbe in Gröba ausgesetzte Hund ist nun im Tierheim. © Sebastian Schultz

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, als eine Hündin in der Nähe des Riesaer Tierheims angeleint aufgefunden wurde. Nun wurde gestern schon wieder ein Hund ausgesetzt – diesmal an der Elbe in Gröba. Am Vormittag brachte die Feuerwehr das Tier ins Tierheim. Die Mitarbeiter waren entsetzt. „Der Hund ist total breit“, sagt Tierheim-Chef Uwe Brestel. Wie lange der etwa ein Meter große weiße Mischling angebunden war, lässt sich nur vermuten – vielleicht seit gestern.

Noch können die Tierheim-Mitarbeiter nicht viel über den eigentlich gepflegten Hund sagen. Er ist ein ganz lieber, hübscher und sehr zutraulich. Es scheint, als ob er irgendein Problem mit dem linken Bein hat. „Die Zähne sehen auf den ersten Blick noch recht gut aus, sodass zu vermuten ist, dass er noch nicht so alt ist“, sagt Brestel. Ob der Mischling krank ist, wird ein Arzt demnächst feststellen. Und dann müssen dem Tier die unzähligen Kletten entfernt werden, die er sich in seinem etwa vier zentimeter langen Fell eingefangen hat.

Hinweise zum Besitzer ans Tierheim, Telefon: 03525 632826.

