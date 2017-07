Schon wieder Großbrand in Coswig 35 Meter hohe Flammen weisen den Einsatzkräften den Weg. Wie kam es zu dem Feuer?

© Jens Ruppert

Im Gewerbegebiet Coswig, auf der Industriestraße, kam es in der Nacht zu einem Großbrand. Gegen 1 Uhr am heutigen Donnerstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Coswig zu einem Feuer unbekannter Art hinter dem Sportzentrum Olympia gerufen. So stellte es sich jedenfalls für einige Anrufer dar. Die Geräuschkulisse und der helle Feuerschein der teilweise bis zu rund 35 Meter hohen Flammen wiesen den Kameraden allerdings den Weg zum Gewerbegebiet auf der Industriestraße in Coswig. Hier standen zwei Leichtbau-Lagerhallen von ca. 1800 Quadratmetern im Vollbrand. Sofort wurden die Feuerwehren Weinböhla, Meißen, alle Wehren aus Radebeul und dessen Gefahrgutzug sowie der Erkundungszug des Landkreises alarmiert. In diesen Hallen wurden entzündliche Stoffe in unterschiedlichen Verpackungen gelagert.

Durch die enorme Hintze und die kleineren und mittleren Explosionen von in Fässern gelagerten, entzündbaren Materialien, sowie dem Zerbersten der Dachkonstruktion konnte auf Grund der Eigensicherung der Kameraden für längere Zeit keine direkte Brandbekämpfung aufgenommen werden. Es wurden lediglich angrenzende Gebäude geschützt, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Erst als große Lagerbestände verbrannt waren, konnte mit dem Löschen des Brandes begonnen werden. Die Dachkonstruktion der Lagerhallen wurde durch die enorme Hitze zerstört und ist zusammengestürzt.

Wie die Polizei mitteilte, seien durch den Brand keine Personen zu Schaden gekommen.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung hatte die Polizei zunächst eine Warnung an die Bevölkerung ausgesprochen. Messungen der Feuerwehr ergaben der Polizeizufolge jedoch, dass vom Qualm keine Gefahr ausging.

Im Laufe des Vormittages wird ein Brandursachenermittler der Polizei am Ort erwartet. Mit einem Ergebnis der Untersuchung ist erst in den kommenden Tagen zu rechnen. Angaben zum Schaden liegen der Polizei noch nicht vor.

