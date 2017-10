Schon wieder Garageneinbrüche Diebe knacken in zwei Riesaer Anlagen mehr als 20 Tore. Dabei war eine von ihnen erst kürzlich heimgesucht worden.

Ein fiktiver Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen ein Garagentor auf (gestellte Szene). © Symbolbild/dpa

In Riesa sind wieder Garagenknacker zu Gange: In der Nacht zum Sonnabend brachen Unbekannte an der Straße Am Gucklitz insgesamt 14 Garagen auf. Ersten Erkenntnissen nach stahlen die Diebe ein älteres Damenrad, Werkzeuge sowie ein Starthilfeset. Mehr Beute machten Täter in der Nacht zum Sonntag: Da war ein Garagenkomplex an der Brandenburger Straße dran. Dort drangen Kriminelle gewaltsam in acht Garagen ein und stahlen unter anderem ein E-Bike mit Zubehör, einen Vertikutierer sowie ein Waveboard.

Beute im Wert von 3 000 Euro

Der Wert des bisher bekannten Diebesgutes summiert sich auf mehr als 3 000 Euro. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Einschätzung der Polizei rund 360 Euro.

Auf Garagen Am Gucklitz hatten es Täter erst vor vier Wochen abgesehen gehabt. Damals wurden in einer Nacht 19 Garagen geknackt, an vier weiteren waren Einbrecher gescheitert. Gleichzeitig waren in den vergangenen Wochen auch in Gröditz Garagenknacker unterwegs. Von dort hatte die Polizei insgesamt sieben aufgebrochene Objekte gemeldet.

Im September hatte es dagegen zahlreiche Garageneinbrüche in Nünchritz gegeben. (SZ/csf)

