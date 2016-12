Schon wieder Feuer in der Talstraße Zwei Brände innerhalb einer Woche in Niederbobritzsch. Ist das Zufall?

© Marko Förster

Nach einem weiteren Brand in der Talstraße in Niederbobritzsch ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Womöglich kommt Brandstiftung infrage. Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche hatte in der Talstraße eine Scheune gebrannt. Darin befand sich eine Werkstatt. Mehrere Feuerwehren umliegender Gemeinden verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus nebenan. Verletzt wurde niemand. Am frühen Abend war das Feuer gelöscht.

An diesem Montag, gegen 14.45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr aber erneut in die Talstraße gerufen. Aus bisher unbekannter Ursache war dort in einem Büro in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, umliegende Wohnungen wurden deshalb nicht vom Feuer betroffen. Die Bewohner wurden kurzzeitig evakuiert. Nach Ende der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ist mit dem Fall beschäftigt. Wie die SZ erfuhr, laufen die Ermittlungen noch. Und es wird dabei auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Scheunenbrand geprüft. (SZ/skl)

