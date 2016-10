Schon wieder falsche Terror-Meldung Ein makabrer Scherz scheint Mode zu werden. Nach Riesa ist jetzt ein kleiner Ort an der Landesgrenze dran.

Anderen Leuten Angst einzujagen, scheint für manche Leute ein Spaß zu sein: Nach einer gefälschten Meldung über einen Anti-Terror-Einsatz in Riesa wurde jetzt ein ähnlich schlechter Scherz über angebliche Festnahmen an der Landesgrenze in den sozialen Medien verbreitet. Unter der Überschrift „Terrorverdächtiger in Hirschfeld bei Elsterwerda gefasst“ wurde eine Falschmeldung verbreitet. Laut Niederlausitz Aktuell konnte die zuständige Polizeidirektion in Cottbus solch einen Einsatz nicht bestätigen.

In der falschen Meldung heißt es, dass auf einen anonymen Anruf das SEK ausgerückt sei. „In dem Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckten die Polizisten mehrere kg Sprengstoff und mehrere schwere Waffen. Zwei der Täter konnten vor Ort sofort überführt werden, eine weitere Person ist noch auf der Flucht.“ Genau wie die Falschmeldung von Riesa wurde sie auf einem Portal veröffentlicht, das auf den ersten Blick seriös wirkt. Allerdings kann dort jeder Nachrichten veröffentlichen. (SZ)

