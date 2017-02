Schon wieder eine Waldorfschule Bald soll in Dresden die dritte Bildungseinrichtung mit dem Pädagogik-Konzept gegründet werden. Doch etwas ist anders.

Rinat Saifoulline und sein Sohn Konstantin musizieren auf dem Hof der Freien Waldorfschule in der Jägerstraße. Der Vater will an der neuen Einrichtung Lehrer werden. © René Meinig

Dumpfe Rhythmen und melodischer Gesang hallen durch die Straßen der Radeberger Vorstadt. Rinat Saifoulline und sein elfjähriger Sohn Konstantin musizieren. Diesmal haben sie es sich auf einer Bank auf dem Hof der Freien Waldorfschule gemütlich gemacht. Konstantin besucht dort die fünfte Klasse. Für den Vater war das eine bewusste Entscheidung, die er bis heute nicht bereut – kein Einzelfall.

1929 wurde die Waldorfschule in Dresden gegründet und war somit die erste Bildungseinrichtung in freier Trägerschaft in der Landeshauptstadt. Zu NS-Zeiten und in der DDR verboten, öffnete sie bereits kurz nach der Wende wieder ihre Türen. „Seitdem ist die Schule immer überlaufen“, sagt Geschäftsführer Holger Kehler. Also wurde zum Schuljahr 2014/15 die Neue Waldorfschule gegründet. „Doch auch dort gibt es nur 62 Plätze, und jedes Jahr werden zahlreiche Anmeldungen abgelehnt“, sagt Kehler. Deshalb steht nun ein Verein in den Startlöchern, um die dritte Waldorfschule in der Stadt zu gründen. Dort soll einiges anders sein als bisher.

Das lässt schon der Name vermuten: Interkulturelle Waldorfschule. „Unser Ansatzpunkt war die Frage, was bloß in Dresden los ist“, sagt Ulrich Thurm und spielt damit auf die montäglichen Demonstrationen und die Ablehnung von Neu-Ankömmlingen an. Thurm ist seit 18 Jahren an der Waldorfschule und hat nun den Verein „Interkulturelle Waldorfschule“ gegründet. Aufgabe der Gesellschaft sei es, die Flüchtlinge, die in unser Land kommen, zu integrieren. „Und wo kann so etwas besser gelingen als in der Schule?“, fragt der Pädagoge. „Kinder haben alle die gleichen Voraussetzungen, egal, aus welcher Kultur sie kommen.“ In der Bildungseinrichtung sollen Kulturen mit ihren unterschiedlichen Umgangsformen und Bräuchen zusammentreffen und vermittelt werden.

Vorbilder gibt es nur wenige: Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt, der durch einen hohen Anteil an Migranten gekennzeichnet ist, steht der Prototyp der Interkulturellen Waldorfschule. Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es eine weitere Einrichtung in Berlin. Nun soll die dritte in Dresden entstehen – ambitioniert. Thurm war in Mannheim zu Besuch, hat sich mit den Lehrkräften ausgetauscht. Von seinen Gesprächen hat er einige wichtige Merkmale mitgenommen. „Die Schule sollte im Brennpunkt sein, dort, wo sie auch wirklich gebraucht wird“, sagt der Lehrer. Gorbitz oder Prohlis? „Wir haben uns auf die Johannstadt fixiert“, sagt Thurm.

Auch dort ist der Anteil an Asylbewerbern und Migranten hoch. Den letzten Statistiken von 2014 zufolge lag der Ausländeranteil in der nördlichen Johannstadt bei elf Prozent, in der südlichen bei etwas über acht. Deutsche mit Migrationshintergrund machten sieben beziehungsweise gut fünf Prozent aus. Zudem leben auch viele Flüchtlinge in dem Gebiet: 452 sind es derzeit im Ortsamt Altstadt, zu dem auch die Johannstadt gehört.

Ein Grundstück hat der Verein „Interkulturelle Waldorfschule“ bereits im Blick. Derzeit laufen die Verhandlungen mit der Stadt. Nun muss die Werbetrommel gerührt und Geld gesammelt werden. Zudem braucht Thurm mehr Gründungsmitglieder, potenzielle Eltern und Lehrer – und das natürlich aus möglichst vielen verschiedenen Kulturen. Dabei sollen Ausländerrat und Willkommensinitiativen helfen. Im Schuljahr 2018/19 sollen eine erste und eine zweite Klasse gegründet werden.

Dann will auch Rinat Saifoulline seinen Beitrag leisten. Der gebürtige Sibirier musiziert nicht nur gerne mit seinem Sohn auf dem Schulhof, sondern überall. Musik ist seine Leidenschaft. Mit seiner Dresdner Band spielt er Lieder aus aller Welt. Was würde besser zur Interkulturellen Waldorfschule passen? Deswegen sattelt der Psychologe um und wird an der geplanten Schule Musiklehrer. In seiner Heimat hat er bereits Vorschulpädagogik studiert, nun will er Weiterbildungen besuchen, um tiefer in die Waldorfpädagogik einzutauchen.

„Das Kind steht im Vordergrund“, schwärmt Saifoulline. Es gehe nicht nur um Wissensvermittlung. „Als Kostja schulpflichtig wurde, haben wir uns verschiedene Schulen angeschaut. Aber keine hat uns so gut gefallen wie die Waldorfschule.“ Viele Eltern würden die Schule auch einfach zunächst wählen, weil sie in der Nähe ist, meint Thurm. Am Ende stünden aber alle hinter dem speziellen Wertesystem, das die Waldorfpädagogik vermittle und welches auch die Lehrer weitertrügen.

Nicht nur in Dresden hat die Pädagogik Erfolg. Deutschlandweit gibt es 238 Schulen, in anderen europäischen Ländern 496 und weltweit über 1 000. Die Zahl der Waldorfkindergärten ist sogar noch größer.

zur Startseite