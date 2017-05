Schon wieder ein Hundeköder entdeckt Auf einer Plattform im Internet warnen Hundebesitzer vor den gefährlichen Leckerlis. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen.

In Laubegast sind zwei mit Rasierklingen versehene Köder gefunden worden. © Symbolbild/dpa

Es scheint schon wieder passiert zu sein: „Achtung, Dohnaer/Dorotheenstraße. Mehrere Fleischstückchen!!! Die, die ich gefunden habe, habe ich beseitigt“, schreibt eine Nutzerin auf der Internetseite „Giftköderwatch Dresden“. Dort informieren sich Hundehalter über Fundorte von gespickten oder vergifteten Leckerlis. Was für die Besitzer ein praktisches Instrument ist, um ihre Vierbeiner vor vermeintlichen Hundehassern zu schützen, sieht die Polizei durchaus mit Skepsis.

„Es gibt immer mal wieder Meldungen von solchen Ködern. Die verbreiten sich über die sozialen Netzwerke sehr schnell“, sagt Sprecherin Jana Ulbricht. „Oft handelt es sich dabei allerdings nur um Hörensagen, und vor Ort wird nicht immer etwas gefunden.“ Hin und wieder würden sich auch Hundebesitzer bei den Beamten melden, deren Haustiere Durchfall haben. „Die vermuten dann, dass der Hund Köder mit Rattengift gefressen hat. Der Durchfall kann aber auch ganz andere Ursachen haben“, so Ulbricht.

Links zum Thema Gefährliche Leckerlis

Von dem Fall auf der Dohnaer Straße ist der Sprecherin nichts bekannt, er wurde nicht bei der Polizei angezeigt. Dazu raten die Beamten aber. Sie ermitteln dann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Allerdings werden nur selten Täter geschnappt. Die Polizei ist diesbezüglich auf Hinweise von den Bürgern angewiesen. „Jemanden zu ermitteln, ist sogar dann schwierig, wenn wir einen Köder finden“, sagt Ulbricht. „Denn Fingerabdrücke können wir von einer Wurst nicht nehmen.“ Deswegen ist die Polizei in zwei Fällen, die sich erst vor Kurzem ereignet haben, noch nicht weitergekommen.

Am vergangenen Wochenende waren in Laubegast auf der Melli-Beese-Straße zwei mit Rasierklingen versehene Köder gefunden worden. Ein Hund hatte eines der Stücke bereits in der Schnauze, das Herrchen konnte es aber wieder herausziehen. Das Tier blieb unverletzt. Anders beim Beagle Hero. Seine Besitzer, Gerhard und Renate Klein, hatten sich bei der Sächsischen Zeitung gemeldet (SZ berichtete). Im Magen ihres elfjährigen Rüden wurden zwei rund zehn Zentimeter lange Rouladen-Nadeln gefunden. Das Ehepaar vermutet dahinter auch ein präpariertes Würstchen. Genau beobachten konnten sie den Hergang allerdings nicht. Hero konnte nur mit einer Notoperation gerettet werden. Die ist mittlerweile gut eine Woche her, dem Hund geht es wieder einigermaßen gut. Auf SZ-Online bekunden viele Leser ihr Mitleid mit Familie Klein und ihrem Vierbeiner. (SZ/sag)

zur Startseite