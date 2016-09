Schon wieder ein Derby Weinböhlas Handballerinnen empfangen den VfL Meißen. Für Sandra John ein Neuanfang.

In der vergangenen Saison traf Sandra John im Spiel gegen den VfL Meißen noch für die Weinböhlaer Handball-Damen. Morgen kehrt sie zurück in die Nassauhalle – allerdings im Trikot des Kontrahenten. © privat

Nach dem erfolgreichen Start in die Handballsaison 2016/17, bei dem sowohl die Weinböhlaer Verbandsliga-Frauen als auch -Herren mit siegreich gestartet sind, erwarten sie zum ersten Spiel in der heimischen Nassauhalle spielstarke Gegner, die bereits im Vorjahr oben mitgespielt haben.

Bei den Frauen kommt es morgen (Anwurf 17 Uhr) zu einem brisanten Duell. Sowohl der VfL Meißen als auch der HSV Weinböhla haben sich einen Podestplatz am Ende der Saison auf die Fahnen geschrieben. Im Vorjahr beendete der VfL die Saison schon auf dem dritten Platz – auch dank insgesamt vier Punkten aus den Partien gegen Weinböhla. In den vergangenen Jahren taten sich die HSV-Frauen immer schwer, nur ein Unentschieden und ein knapper Heimsieg vor zwei Jahren stehen auf der Positiv-Liste. Alle anderen Begegnungen gingen zum Teil deutlich zugunsten der Domstädterinnen aus.

Dieses Jahr will das der HSV ändern. Auch wenn die personelle Situation nicht die beste ist. Gleich drei Spielerinnen der Stammsieben sind derzeit verletzt, andere beruflich verhindert. Weinböhlas Coach Berthold gab sich aber schon nach dem Vorwochensieg in Burgstädt kämpferisch: „Trotzdem treten wir an, um möglichst jede Begegnung zu gewinnen.“

Hinzu kommt, dass sich auf beiden Seiten über den Sommer das Personalkarussell gedreht hat: Beim VfL Meißen sind unter anderem die Leistungsträgerinnen Anne Einsiedel, Carolin Wirsik und Mandy Becker nicht mehr mit dabei. Weinböhla hat mit Sandra John und Nora Mettmann (2. Mannschaft) zwei Spielerinnen nach Meißen „verloren“. Vor allem für erstere wird das Spiel in der Nassauhalle gemischte Gefühle hervorrufen, ist es für 19-jährige doch das erste Spiel, in dem sie gegen ihre ehemaligen Teamkolleginnen aufläuft.

Die Weinböhlaer Herren empfangen anschließend (19 Uhr) einen Veteranen der Liga. Der TBSV Neugersdorf startet in seine 21. Saison in der Verbandsliga. Seit 1996 gehörten die Ostsachsen zehnmal zu den viertbesten Mannschaften der jeweiligen Spielzeit, im Vorjahr reichte es zu Rang 5, ein Platz hinter Weinböhla. Vor allem zu Hause sind die Gäste in ihrer haftmittelfreien Halle eine Macht, im April mussten sie sich aber mit 36:23 deutlich in Weinböhla geschlagen geben. Nils Gäbler, Co-Trainer der Weinböhlaer, warnt dennoch vor der Spielstärke der Gäste, die ebenfalls mit einem Sieg über Pulsnitz in die Saison gestartet sind. Er verspricht aber auch: „Nach dem hitzigen Derby gegen Niederau wollen wir für die Zuschauer am ersten Heimspieltag natürlich einen Sieg einfahren.“ Und er ergänzt: „Der TBSV ist uns noch wohlbekannt. In Neugersdorf haben wir stets Probleme mit dem Harzverbot, aber wir werden alles daransetzen, unsere Heimstärke auszuspielen.“

Der Neugersdorfer Trainer Kai Bruchmann kann in dieser Saison mit einer eingespielten Truppe auftreten. Einzig auf Daniel Bräuer und Steffen Kriegerow muss er verzichten. Letzterer gehörte seit 1996 zum Team und bestritt über 400 Spiele. Auch im Weinböhlaer Team, das am Ende der Saison auf einem Podestplatz landen möchte, gab es personell keine Abgänge und nur zwei Verstärkungen. Das ist sich auch Co-Trainer Gäbler bewusst, und er hofft auf Konstanz: „Mit einer eingespielten Mannschaft sollte es uns dieses Jahr gelingen, das ein oder andere Spiel, das wir im Vorjahr verloren haben, für uns entscheiden zu können.“

