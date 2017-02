Schon wieder: Dresden bei Spritpreisen ganz schön teuer Aber was ist mit Leipzig los? Dort ist es im Vergleich großer deutscher Städte sehr günstig.

Beim Tanken zahlen Kraftfahrer derzeit so viel wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Am teuersten waren die Januar-Spritpreise am ersten Tag des Jahres. © dpa

Der Start für Kraftfahrer ins neue Jahr fällt teuer aus. Die Dresdner trifft es besonders. Das ergab eine aktuelle Auswertung des Verbraucher-Informationsdienstes clever-tanken.de, dem Marktführer der Benzinpreis-Portale. Demnach sind die Preise für Super E 10 und Diesel so teuer wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.

Durchschnittlich 1,354 Euro kostete der Liter Super E 10 im Januar – und damit gut zwei Cent mehr als im Dezember. Der war bereits der teuerste Tankmonat im vergangenen Jahr. Dieselfahrer zahlten mit 1,176 Euro pro Liter ebenfalls mehr als im Dezember, nämlich 1,6 Cent. „Im Vergleich zum Vorjahresmonat fällt der Preisanstieg noch deutlicher aus“, sagt Steffen Bock, Geschäftsführer von clever-tanken.de. Rund 13 Cent mehr als im Januar 2016 kostet der Liter Super E 10 und rund 20 Cent mehr der Liter Diesel. Zuletzt waren die Preise im Sommer 2015 so hoch.

Im Vergleich der 20 größten deutschen Städte schneidet Leipzig im Monatsranking sehr gut ab. Für Super E 10 zahlten die dortigen Kraftfahrer mit durchschnittlich 1,3314 Euro am wenigsten. Auf den Plätzen folgen Essen (1,3316 Euro) und Düsseldorf (1,3320 Euro). Dresden belegt in diesem Vergleich hingegen den dritten Platz der teuersten Super E 10-Tankstädte mit 1,3556 Euro je Liter. Nur Frankfurt am Main (1,3641 Euro) und Bielefeld (1,3607 Euro) sind noch teurer. So zahlte ein Dresdner Kraftfahrer für vier 60-Liter-Tankfüllungen 325,35 Euro, ein Leipziger hingegen nur 319,54 Euro, rechnet der Tankexperte vor.

Nicht viel anders sieht es beim Diesel aus. Nach Hamburg zahlten die Leipziger Kraftfahrer (1,1474 Euro) je Liter am wenigsten. Dresden belegt nach Stuttgart und Mannheim hingegen mit 1,1769 Euro je Liter wiederum den dritten Platz der teuersten Städte. Beim Vergleich sind die Daten von 59 Dresdner Tankstellen erfasst.

Dass die Preise in Städten wie Dresden und Leipzig so unterschiedlich sind, hängt mit der lokalen Wettbewerbssituation zusammen – unter anderem mit dem Verhältnis von Marken- und freien Tankstellen, erklärt Bock. „Denn die Ausgangslage, wie der Rohölpreis und der Dollarkurs, gilt für alle Regionen gleichermaßen.“ Außerdem spielen die Tankstellen an Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen eine Rolle. Sind dort Markentankstellen und haben Pendler nicht die Möglichkeit, ohne große Umwege preiswertere Zapfstellen anzufahren, gibt es keinen Zugzwang zur Preissenkung.

Sind im städtischen Umfeld hingegen Wettbewerber vorhanden, die einen aggressiven Preiskampf führen, senken auch andere Tankstellen ihre Preise, so der Experte. Schließen hingegen freie Tankstellen schon am späten Abend, können Markentankstellen die Preise leichter erhöhen.

Ob sich der Trend zu teuren Kraftstoffpreisen fortsetzen wird, ist Tankexperten Bock zufolge schwer abzuschätzen. „Die Ölpreise haben zum Jahresende 2016 so stark angezogen wie seit 2009 nicht mehr“, resümiert er. Im Januar seien sie dann aber im stetigen Wechsel gefallen oder gestiegen. „Dafür sind zum einen Hinweise auf eine steigende US-Produktion verantwortlich, zum anderen die Förderkürzung des Ölkartells Opec, die seit Jahresanfang gilt.“

