Schon wieder Diebe im Stadion

Tharandt. Ein Wildwechsel wurde einem Biker am Sonntagnachmittag zum Verhängnis. Der 42-Jährige war mit einer BMW zwischen Hartha und Dorfhain unterwegs, als plötzlich Wild seinen Fahrtweg kreuzte. Welches Tier es war, konnte er nicht genau sagen. Der Mann kam mit dem Motorrad von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Schaden von etwa 1000 Euro.

Freital. Auf ein schwarzes Quad der Marke Zhejiang im Wert von rund 6000 Euro hatten es Diebe am Wochenende in Döhlen abgesehen. Sie stahlen das gut ein Jahr alte Fahrzeug von der Weißiger Straße.

Einbruch in Gartenlaube

Sebnitz. Unbekannte begaben sich am Wochenende in eine Gartensparte am Finkenbergweg und hebelten die Eingangstür einer Gartenlaube auf. Die Täter durchsuchten das Innere und stahlen unter anderem ein Notstromaggregat sowie einen Rasentrimmer im Gesamtwert von etwa 450 Euro.

Erst am Freitag hatte die Polizei einen Einbruch in ein Wochenendhaus am Naßweg in Sebnitz vermeldet, bei dem ebenfalls ein Notstromaggregat gestohlen worden war.