Schon wieder brennt es in Döbeln Nord In einem Mehrfamilienhaus steht ein Abstreicher in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

© Symbolbild: SZ/Uwe Soeder

Glimpflich ist am 17. Februar ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln Nord ausgegangen. Gegen 15.45 Uhr stand im Treppenhaus der Albert-Schweitzer-Straße 23 ein Abstreicher in Flammen. Das Feuer haben Anwohner vermutlich selbst gelöscht. Die Döbelner Feuerwehr kam nicht zum Einsatz. „Uns liegt eine Anzeige wegen versuchter schwerer Brandstiftung vor“, sagt Jürgen Kutschke von der Polizeidirektion Chemnitz.

Bereits im März und Oktober vergangenen Jahres hatte es mehrfach im Keller desselben Hauses und des Nachbaraufgangs gebrannt. Im März wurden zwölf Bewohner wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Ruß war damals der Hausflur schwarz, die Elektroinstallationen im Keller verschmort. Weil das Datenkabel des Netzbetreibers Tele Columbus beschädigt wurde, waren auch andere Häuser in Döbeln Nord vom Ausfall von Fernsehen und Internet betroffen.

Im Oktober musste die Feuerwehr fünf Menschen aus ihren Wohnungen retten. Mehrere Tage konnten die insgesamt zehn Mietparteien nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer hatte die Strominstallation im Keller zerstört. Erneut war das Treppenhaus total verrußt. Diesmal hatte eine Mieterin einen Mann aus dem Keller kommen sehen und war von ihm niedergeschlagen worden, als sie ihn aufhalten wollte. Der Mann wurde als südländischer Typ im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. In den Fällen vom vergangenen Jahr ermittelt die Polizei ebenfalls wegen Brandstiftung. (DA/rt)

