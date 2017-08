Schon wieder brennt ein Mähdrescher Kurz vor Mitternacht brannte eine Landmaschine. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr reagierte die Besatzung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Kurz vor Mitternacht brannte auf der Staatsstraße 85 bei Schänitz ein Mähdrescher. © Roland Halkasch Kurz vor Mitternacht brannte auf der Staatsstraße 85 bei Schänitz ein Mähdrescher.

Durch das sofortige Handeln der Besatzung konnte ein Totalschaden des Mähdreschers verhindert werden.

Ein Traktor schleppte die Landmaschine in die Werkstatt. Während des Einsatzes war die S 85 gesperrt.

In der Nacht zum Mittwoch geriet ein Mähdrescher in Brand. Durch schnelles Handeln der Besatzung konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Dienstag kurz vor Mitternacht stand auf der S 85 bei Schänitz ein Mähdrescher in Flammen. Die Besatzung reagierte sehr schnell. Mit Pulverlöschern bekämpften sie den Brand bis zur Ankunft der Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, waren die offenen Flammen bereits niedergerungen.

Wie auf der Facebookseite der Feuerwehren im Landkreis Meißen zu lesen ist, stand im Inneren des Mähdreschers Getreide in Brand. Die Löscharbeiten waren daher nur über vorhandenen Öffnungen an der Fahrzeugfront oder über Kontrollöffnungen an den Fahrzeugseiten möglich. Dazu mussten teilweise Klappen und Verkleidungen durch die Kameraden abgeschraubt werden. Die Löscharbeiten erfolgten über insgesamt drei C-Rohre.

Links zum Thema Mähdrescher brennt auf dem Feld

Die Freiwilligen Feuerwehren Ziegenhain, Raußlitz, Starbach, Wendischbora und Nossen löschten die Landmaschine endgültig ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Wahrscheinlich verhinderte die Besatzung des Mähdreschers durch ihr beherztes Eingreifen einen Totalschaden des Mähdreschers. Nach dem Ende der Löscharbeiten schleppte ein Traktor die Landmaschine in die Werkstatt. Die Fahrbahn wurde gereinigt. Während des Einsatzes war die Staatsstraße gesperrt.

Erst am Sonntag brannte ein Mähdrescher auf einem Feld bei Großenhain. (szo)

zur Startseite