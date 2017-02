Schon wieder Brandstiftung Vier Großbrände gab es in Neusörnewitz in den letzten Monaten. Ist ein Serientäter dafür verantwortlich?

Noch ist es nur eine Vermutung: Das Vereinsheim des SV Motor Sörnewitz wurde angezündet. Wahrscheinlich von Einbrechern, die ihre Spuren verwischen wollten, heißt es von der Polizei. Es ist nicht das erste Mal, dass die Ermittler von Brandstiftung in diesem Gebiet ausgehen. Nach dem Feuer in einem Fisch- und Getränkehandel kurz vor Weihnachten hielten sich die Brandexperten zunächst mit Mutmaßungen zurück. Inzwischen könne man von einem Verdacht auf Brandstiftung sprechen, sagt Marko Laske von der Polizeidirektion Dresden. Zwei Gutachten stehen allerdings noch aus, bevor die Ursache für das Feuer abschließend bewertet werden könnte.

Sicherer ist man sich da bereits, was das Feuer im Rohbau eines Einfamilienhauses im November anbelangt. Hier geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Große Brände in relativ kurzer Zeit im selben Gebiet – viele fragen sich, ob ein und derselbe Feuerteufel dahinter steckt. Bei der Polizei sieht man das anders. „Es spricht derzeit nichts dafür, dass es der gleiche Täter war“, sagte Sprecher Laske. Dafür haben die Ermittler verschiedene Anhaltspunkte. Zum einen seien die Objekte, also Gewerbehalle, Wohnhaus und Vereinsheim, sehr verschieden, so Laske.

Auch die Zeitspanne zwischen den Bränden sei für einen einzelnen Täter untypisch. Sie ist zu groß. „Es deutet nichts auf einen Serientäter hin“, sagt der Polizist. Zweifelsfrei ausschließen könne man das allerdings auch nicht. Denn bisher wurden keine Verdächtigen geschnappt.

Mit den Bränden ging es in der Region schon eher los. Im September brach im Keller eines Plattenbaus in der Straße am Mittelfeld ein Feuer aus. Vier Kinder und zwei Erwachsene kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlung wegen schwerer Brandstiftung auf. Im August brannte schon einmal eine Gewerbehalle in Neusörnewitz. Nur zwei Tage zuvor war eine andere Halle an der Auerstraße in Coswig in Flammen aufgegangen.

Ende August/Anfang September hielten zahlreiche Waldbrände die Feuerwehren auf Trab. Teilweise brannte es an mehreren Stellen im Friedewald gleichzeitig oder kurz hintereinander. Auch damals ging die Polizei davon aus, dass die Feuer gezielt gelegt wurden. Besonders tragisch endete der Brand in der Erdgeschosswohnung einer Seniorin im Mai. Die 76-Jährige kam dabei ums Leben. Acht Personen, darunter zwei Feuerwehrmänner, wurden bei dem Brand leicht verletzt. Auch damals lautete die Vermutung: Brandstiftung.

