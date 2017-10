Schon viel geschafft Am Wochenende lädt in Seifhennersdorf der Verein Obere Mühle zum Schlachtfest. Noch vor Kurzem war das undenkbar.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dustin-Maik Berndt ist Mitglied im Verein Obere Mühle Seifhennersdorf. Er freut sich schon aufs Schlachtfest wenn sie die Tür zur Mühle öffnen. © Matthias Weber Dustin-Maik Berndt ist Mitglied im Verein Obere Mühle Seifhennersdorf. Er freut sich schon aufs Schlachtfest wenn sie die Tür zur Mühle öffnen.

Die Vereinsmitglieder Katja Döring und Jürgen Erler in der großen Backstube der Oberen Mühle. Von Montag bis Mittwoch wollten sie die Decke und den Fußboden wieder vollständig schließen.

Viele aufmunternde Worte wegen ihres Engagements zur Rettung der Oberen Mühle in Seifhennersdorf haben die Mitglieder vom Verein „Obere Mühle“ in den letzten Wochen erhalten. Bis sie ihr großes Ziel verwirklichen, gehen sicherlich noch einige Jahre ins Land. Einen kleinen Abschnitt auf diesem Weg wollen sie aber schon am Freitag erreichen. Dann lassen sie in der großen Backstube eine alte Seifhennersdorfer Tradition weiterleben. Mit der Schließung des Gasthauses „Zum Stern“ im Oktober 2016 fiel auch das dortige beliebte Herbstschlachtfest weg. Die Vereinsmitglieder wollen es fortführen. Vom 20. bis 22. Oktober laden sie erstmals zum Herbstschlachtfest in ihre Mühle ein.

Noch vor einigen Monaten war das kaum vorstellbar. Seit Anfang der 1990er Jahre stand die Mühle leer und verfiel zusehends. Dächer und Fenster waren undicht und die eindringende Nässe sorgte am und im Gebäudekomplex für noch mehr Schäden. Aber seit der Vereinsgründung im April haben die Mitglieder viel Kraft in ihr ehrgeizigen Projekt zur Mühlenrettung gesteckt. „Wir haben bis Freitag noch viel Arbeit vor uns. Aber wir schaffen das. Notfalls müssen wir Nachtschichten einlegen“, sagt Vereinsvorsitzende Katja Döring scherzhaft. Natürlich wird bis zum Fest die große Backstube nicht fertig. Aber sie soll zumindest so hergerichtet sein, dass sie darin ihre Gäste bewirten können.

Sechs neue große und zig kleinere Balken haben sie über die Decke der Backstube eingezogen. Bis Mittwoch ist die Decke wieder geschlossen. Auch das Dach darüber ist jetzt dicht. Die Firma Werder Bedachungen sponsert hierfür das Material. Vom großen Backofen der nicht mehr zu retten war, steht nur noch die Front als Schauobjekt. Der Rest ist abgerissen. Dahinter soll mal eine Bar eingerichtet werden. Unebenheiten im Fußboden wurden ausgestemmt und neu vergossen. Nur noch mit dem Brennschneider konnte die große alte Knetmaschine abgebaut werden. Und mittlerweile gibt es in der Mühle wieder eine Toilette. „Bis zum Schlachtfest ist der Raum auch gemalert“, sagt Katja Döring.

Jeden Tag sind hier einige Vereinsmitglieder am werkeln. Sie werden von vielen Leuten angesprochen, die Vorbeikommen. „Manche wünschen uns Durchhaltevermögen. Andere fragen, ob wir uns damit nicht übernehmen“, schildert Kassenwart Jürgen Erler. Er wohnt gleich nebenan und hatte anfangs auch so seine Bedenken. Aber, wenn er jetzt sieht, was sie schon alles erreicht haben, glaubt auch er an ihr Projekt. Er ist vor allem von den Jugendlichen überrascht. „Die kommen spontan vorbei, fragen, ob sie mithelfen können und sind sich auch für dreckige und schwere Arbeiten nicht zu Schade“, schildert er.

Um 17 Uhr beginnt am Freitag das dreitägige Herbstschlachtfest. Am Sonnabend geht es ab 14 Uhr mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen weiter. Vom Drechsel-Bäcker in der Stadt wird extra das Mühlenbrot gebacken. Ab 17 Uhr gibt es dann wieder das Schlachtschüsselangebot und geselliges Beisammensein bis in den späten Abend. Und am Sonntag geht es schon mit dem Frühschoppen ab 10 Uhr los. Gegen 18 Uhr soll das Fest dann enden.

