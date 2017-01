Schon jetzt mehr als 800 freie Azubi-Stellen gemeldet Die Arbeitslosigkeit steigt zu Jahresbeginn leicht an. Sie liegt aber unter dem Vorjahreswert. Und es gibt freie Stellen.

Die schlechte Nachricht zuerst: Wie in jedem Januar hat die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Vergleich zum Dezember zugenommen. Karl-Heinz Puy, Vizechef der Pirnaer Arbeitsagentur, sagt: „Der deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt nicht unerwartet.“ Am Jahresende laufen mehr befristete Arbeitsverträge aus als in den anderen Monaten. „Witterungsabhängige Arbeitspausen bewirken diesen typischen Effekt auf dem Arbeitsmarkt.“

Die gute Nachricht lautet: Im Vergleich zum Januar 2016 sind deutlich weniger Menschen in der Region arbeitslos. Insgesamt sind derzeit 8 780 Menschen arbeitslos gemeldet. Vor einem Jahr waren es noch 10 000 Menschen. Ihnen stehen aktuell gut 1 700 freie Stellen gegenüber.

Am wenigsten ist die Arbeitslosigkeit in diesem Monat prozentual in den Arbeitsämtern in Freital und Dippoldiswalde angestiegen. Gab es in Freital im Dezember rund 2 400 Menschen ohne Arbeit, waren es im Januar gut 2 600. Dippoldiswalde verzeichnet einen leichten Anstieg um 866 auf rund 1 000 Arbeitslose.

Etwas stärker vom Saisoneffekt sind die Agenturen in Sebnitz und Pirna betroffen. In Sebnitz gab es im Januar mit 1 133 Arbeitslosen rund 150 mehr als im Dezember. In Pirna hatten in diesem Monat rund 4 000 Menschen keine Arbeit, das waren fast 500 mehr als im Dezember.

„Signale für eine positive Entwicklung in diesem Jahr gibt es auch“, sagt Karl-Heinz Puy. „Bereits zum Jahresbeginn verzeichnen wir wieder eine stärkere Nachfrage nach Arbeitskräften.“ Ihm zufolge falle besonders im Baugewerbe auf, dass qualifizierte Fachkräfte Mangelware seien. „Unternehmen können sich während der Schlechtwetterzeit ihre Fachkräfte sichern, indem sie das Saison-Kurzarbeitergeld nutzen“, so Puy.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen bleibt mit fast 3 100 Menschen stabil im Vergleich zum Dezember. Vor einem Jahr hingegen gab es noch 625 Langzeitarbeitslose mehr im Landkreis. Das bedeutet einen Rückgang um 17 Prozent. Um fast zehn Prozent ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen zurückgegangen, die älter als 55 Jahre sind. Aktuell sind 3 784 Menschen arbeitslos, die älter als 50 Jahre sind. Ältere Menschen sind somit nach wie vor stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als jüngere.

Im Januar waren 550 Menschen arbeitslos, die jünger als 25 Jahre sind. Das sind sieben Prozent aller Jugendlichen. Mit diesem Wert liegt der Kreis knapp unter dem sächsischen Durchschnitt.

Gute Nachrichten gibt es für junge Menschen in der Region, die demnächst eine Ausbildung beginnen wollen. Schon jetzt sind 816 freie Azubi-Stellen bei der Pirnaer Arbeitsagentur gemeldet. Die meisten Angebote kommen derzeit aus der Hotellerie und Gastronomie (90) und dem Einzelhandel (70). Es werden aber auch künftige Uhrmacher (34), Zerspanungsmechaniker (33), Werkzeugmechaniker (22) oder Kfz-Mechatroniker (19) gesucht.

