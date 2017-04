Artikelempfehlung

Schon drei Nachträge nach kurzer Zeit

Weißig am Raschütz. Am Montag haben die Bauarbeiten an den beiden Wohnblocks in Weißig a.R. begonnen. Die Balkone und die Außenfassade sollen erneuert werden. Der Gemeinderat Lampertswalde hat bereits vor Baubeginn einem Nachtrag von rund 13 200 Euro für ein Baugerüst zustimmt. Nun folgten die nächsten Nachträge. Zum einen wurden für rund 10 000 Euro Elektroarbeiten vergeben. Zum anderen stimmte die Mehrheit der Gemeinderäte dem Antrag von Bürgermeister Wolfgang Hoffmann zu, für die vier Hauseingänge neue Vordächer für insgesamt knapp 2000 Euro anzuschaffen.