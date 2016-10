Schon bald Europapokal Leipzigs DHfK-Handballer sind erfolgreich wie nie. Platz fünf in der stärksten Liga der Welt nimmt ihr Trainer zum Anlass für grundsätzliche Ansagen.

Im Mittelpunkt steht er nicht gern, spielt aber in Handball-Leipzig zunehmend die Hauptrolle: DHfK-Trainer Christian Prokop. © picture point

Den Heiligenschein haben sie ihm noch nicht verpasst. Viel aber, so ist der momentane Eindruck in Handball-Leipzig, fehlt Christian Prokop nicht mehr. Erst gewinnen seine DHfK-Handballer das vierte von sieben Saisonspielen, verbessern sich damit auf einen unglaublich scheinenden fünften Platz. So gut waren sie noch nie, was entscheidend mit dem 37-Jährigen zu tun hat. Und sozusagen als Sahnehäubchen obendrauf gibt der Geschäftsführer nur Minuten nach Spielschluss übers Hallenmikrofon die Vertragsverlängerung mit Prokop bis ins Jahr 2021 bekannt.

Die Zuschauer, angefixt von einem erneut mitreißenden Spiel, toben. Die Spieler freuen sich gleich noch mehr. Und ihr Geschäftsführer erst: Karsten Günther platzt fast vor Stolz angesichts des Coups, einen der begehrtesten Trainer des Landes noch mindestens fünf Jahre im Verein zu halten. Dass die Torhüter Jens Vortmann (bis 2020) sowie Milos Putera (bis 2019), weitere Garanten des Erfolgs, ihre Verträge ebenfalls verlängert haben, ist die Krönung eines ziemlich perfekt inszenierten Tages.

Sich und ihr Tun ins richtige Rampenlicht setzen, haben sie beim SC DHfK seit der Neugründung der Handballabteilung im Sommer 2007 schon immer drauf. Die sportliche Leistung auf neuem, noch besserem Niveau kommt nun dazu – und sorgt für Fragen. Zum Beispiel die nach dem Tabellenplatz, der zur Teilnahme am Europapokal berechtigt. Ist das wirklich nur die viel zitierte Momentaufnahme? „Träumen dürfen alle, außer die in der Mannschaft. Wir haben uns noch nie sinnlose Ziele gesetzt“, betont Kapitän Lukas Binder.

Kleinreden will er die Euphorie aber nicht. „Wir sind so gut. Sonst würden wir in der Tabelle nicht dort stehen“, findet der 24-Jährige und macht dafür vor allem den Trainer verantwortlich. „Wenn man sieht, was er aus uns rausholt, gerade aus uns jungen Spielern“, meint Binder und nennt sich selbst als bestes Beispiel. Der Linksaußen hat den kompletten Weg von der Ober- bis in die Bundesliga mitgemacht und spricht von Kleinigkeiten, die Prokop rauskitzelt, „die nicht viele rauskitzeln können“.

Tatsächlich gilt der gebürtige Köthener, von den Liga-Kollegen im Sommer zum Trainer des Jahres gewählt, als Taktikfuchs und einer der akribischsten Arbeiter. Seine Strategie, besonders auf junge deutsche Spieler zu setzen, wird in der Szene wohlwollend beobachtet. Für die Mannschaft ist er wiederum Kumpel und Autoritätsperson in einem, zudem einer, der sich wie der gesamte Verein offenbar immer weiter entwickelt. „Das hoffe ich doch, zumindest versuche ich es“, sagt Prokop.

Für den Höhenflug führt er aber andere Gründe an, vor allem das Torhüter-Duo im Zusammenspiel mit der beweglichen, clever agierenden Abwehr. Weniger Gegentore haben nur die vier Spitzenteams Flensburg, Kiel, Berlin und Mannheims Rhein-Neckar-Löwen hinnehmen müssen. Weitere Argumente sind der Vorteil, fünf der bislang sieben Spiele in eigener Halle gespielt zu haben, und sicher auch die günstige Ansetzung mit in der Mehrzahl lösbaren Aufgaben. „In der Tabelle geht es unglaublich eng zu. Von Spiel zu Spiel kann es da bis zu sechs Plätze rauf oder runter gehen. Wir tun gut daran, besser nicht hinzuschauen“, betont Prokop.

Den Europapokal bereits nach dieser Saison schließt er de facto aus, selbst wenn er das so klar nicht formuliert. Wunder gibt es schließlich immer wieder. Die Perspektive ist aber eindeutig international ausgerichtet, was Prokop erstmals öffentlich bestätigt. „Wir haben einen mittelfristigen Plan: die internationalen Plätze. Das ist auch mein persönliches Ziel.“ Und den Heiligenschein gibt’s dann gratis dazu.

