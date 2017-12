Schon 334 illegale Böller entdeckt Bis Ende November hat die Bundespolizei Ebersbach über 100 Ermittlungen eingeleitet. Der große Schwung kommt aber noch.

Bis November hat die Bundespolizei bereits über 300 illegale Böller entdeckt, doch bis Silvester rechnet die Behörde mit noch mehr Fällen. (Symbolbild) © dpa

Landkreis. Die Bundespolizei von Ebersbach hat dieses Jahr bereits elf Ermittlungsverfahren wegen der Einfuhr illegaler Böller in die Wege geleitet. Bei den elf Fällen haben die Polizisten insgesamt 334 verbotene pyrotechnische Gegenstände entdeckt. Diese Zahl wird noch deutlich steigen, weiß Christian Meinhold von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundespolizei. Denn die 334 illegalen Böller in elf Fällen hat die Ebersbacher Bundespolizei bis zum 30. November gemacht, der Dezember ist noch nicht eingerechnet. Der Dezember aber ist, geht es um illegale Pyrotechnik, erfahrungsgemäß der Monat mit den meisten Fallzahlen. „Es ist noch erheblicher Zuwachs zu erwarten“, so Meinhold.

Sachsenweit hat die Bundespolizei bis Ende November dieses Jahres bereits in 129 Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet, es geht dabei um insgesamt rund 6 000 verbotene pyrotechnische Gegenstände. Im vergangenen Jahr waren es sachsenweit, mit Dezember, rund 235 Verfahren.

Die meisten Funde werden in Grenznähe gemacht, Schwerpunkt sei noch immer die tschechisch-deutsche Grenze. Hier ist auch die Ebersbacher Inspektion mit zuständig, zum Beispiel in Großschönau, Waltersdorf, Zittau. „Man kann es an dieser Stelle nicht oft genug sagen: In unmittelbarer Nähe zu diesen Erzeugnissen besteht Lebensgefahr“, teilt Christian Meinhold mit. Illegale Feuerwerkskörper haben meist eine schlechtere Herstellungsqualität, eine andere Verdämmung, eine andere Zusammensetzung, kürzere Zündlaufzeiten – und sind damit unberechenbar in ihrer Wirkung. (szo/sdn)

