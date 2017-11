Schon 20 Jahre auf dem „Holzweg“ Manja Siegel hat sich mit ihrem Weinrestaurant einen Traum erfüllt. Auch Catering gehört zum Angebot des kleinen Lokals.

Blick in das Restaurant Holzweg – urig und gemütlich. © privat

Am Heiligabend 1990 fiel bei Manja Siegel eine wichtige Entscheidung: Sie bekam das Angebot, für ein drei Viertel Jahr als Au-pair-Mädchen in Südfrankreich zu arbeiten. Damit war der Weg der Großenhainerin in die Gastronomie vorgezeichnet. „Diese Zeit möchte ich niemals missen. Es war einfach genial, echt toll“, schwärmte sie noch heute.

Eine Lehrstelle als Hotelfachfrau erhielt Manja Siegel allerdings nicht in Großenhain, sondern damals im Schwarzwald. „Die dortige Ausbildung war menschlich und körperlich unheimlich hart, für die fachliche und persönliche Entwicklung aber von unschätzbarem Wert“, blickt Manja dankbar zurück. Nach einer Zwischenstation in einem Dresdner Hotel stürzte sich die Großenhainerin ins Abenteuer Selbstständigkeit.

Es ist am heutigen 20. November exakt 20 Jahre her, dass der „Holzweg“ eröffnet wurde. Manjas Vater hat damals gedrängt. Freie Räume gab es im Haus der Schwiegereltern – ein Haus in der Meißner Straße – das unter Denkmalschutz steht. Genehmigungen und Probleme beim Umbau zogen sich zwei Jahre hin. Doch heute macht genau das Außergewöhnliche den Charme des „Holzwegs“ aus: alte Stühle und Tische, Messinglampen, Regale Marke Eigenbau: Der Holzweg hat sein eigenes, unverwechselbares Gesicht. Eine urige Kneipe wollte Manja Siegel und hat sie auch bekommen. Heute nennt sich der „Holzweg“ aber eher Weinrestaurant. Das ist urig und gemütlich. Offen für jeden. Klein, aber anders.

Manja Siegel, heute 47, hat sich einen persönlichen Lebenstraum erfüllt. Mit dem macht sie längst schon so manchen Gast glücklich. Die Tapas-Fans pilgern regelmäßig in den „Holzweg“, wenn´s bei Tapas und Wein südländisch wird. Kunstliebhaber schätzen die Ausstellung in dem kleinen schmalen Restaurant. Im Sommer sitzen die Stammgäste im kleinen Garten, der vor einigen Jahren von den Künstlern Sebastian Bieler und Hartmut Friedrich gestaltet wurde. Unter anderem alternatives Publikum wird angelockt, wenn in der „Fairen Woche“ mit fair gehandelten Zutaten mediterran gekocht wird. Nicht zuletzt ist der „Holzweg“ Caterer bei den Großenhainer Filmfreunden und anderen Bestellern.

www.holzweg-grossenhain.de

