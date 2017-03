Schon 1499 war ein Großenhainer Leipziger Uni-Rektor Johannes Hennig war Domprediger in Meißen und Vertreter des Katholizismus.

Epitaph Johannes Hennigs von 1524 © Foto: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Vor Caspar Borner trat schon ein Großenhainer in der sächsischen Geschichte auf, der 40 Jahre zuvor auch Rektor der Universität Leipzig gewesen war (s. SZ vom 2. März Seite 14). Als namhafter Vertreter der katholischen Kirche in Sachsen erlebte er den Anfang der Reformation, welcher er als Gegner gegenüberstand. Er wird auch zusammen mit Caspar Borner schon von Sebastian Mann in seinem kurzen Entwurf von Hayn in Meissen 1663 erwähnt.

Johannes Hennig wurde um 1460 als Kind von Paul und Katharina Hennig in Großenhain geboren. Nach seiner Schulausbildung in der Alten Lateinschule absolvierte er ein Theologiestudium mit Promotion an der Universität Leipzig. 1489 wurde Johannes Hennig zum Domprediger in Meißen und seit 1491 als ordentlicher Professor an die Theologischen Fakultät der Universität Leipzig berufen. Im Wintersemester 1499 war er Rektor der Universität. Bereits 1496 hatte er ein Kanonikat (Sitz als Stiftsherr) im Meißner Domkapitel erhalten. Bei der Beerdigung Herzog Albrechts von Sachsen in der Domkirche in Meißen im September 1500 hielt Johannes Hennig eine sehr beachtete Trauerrede. 1504 wurde er zum Domdechanten (Rechtsvertreter des Hochstifts Meißen) in Meißen gewählt. Gemeinsam mit Hieronymus Emser, dem Hofkaplan Herzog Georgs von Sachsen und namhafter Gegner der Reformation, reiste er 1510 erfolglos nach Goslar und Hildesheim, um Material zum Leben Bischofs Benno von Meißen zusammenzustellen. Im Auftrag Herzog Georgs reiste Johannes Hennig 1520 nach Rom, um dessen Kanonisation beim Heiligen Stuhl zu betreiben. Bischof Benno von Meißen wurde dann 1523 heilig gesprochen. Im Jahr 1524 ließ Johannes Hennig sich einen Epitaph aus Marmor mit Sandsteinrahmen im Meißner Dom setzen. Dabei handelt es sich um eines der schönsten Kunstwerke der frühen Renaissance in Sachsen, welches 2002 restauriert wurde. Johannes Hennig starb am 10. Dezember 1527 und wurde im Meißner Dom mit einer Grabplatte beigesetzt.

zur Startseite