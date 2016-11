Artikelempfehlung

Scholz-Kalender für 2017 erhältlich

Görlitz. Der Kalender mit historischen Bildern des Görlitzer Fotografen Robert Scholz (1843-1926) ist ab sofort wieder für 10 Euro im Ratsarchiv erhältlich. Das teilt Ratsarchivar Siegfried Hoche mit. Die Fotografien darin zeigen das Stadtbild im 19. und frühen 20. Jahrhundert – aus einer Zeit, in der Tausende Schlesier Arbeit in den Fabriken und in Görlitz eine neue Heimat fanden. So verschwand die oberlausitzische Mundart zunehmend aus der Stadt. Neue Stadtviertel entstanden damals neben den alten. Sicher, auch eindrucksvolle Der ehrwürdige Gasthof „Zum Strauß" etwa musste dem damals noch neuen n freilich bemerkenswertem NeuemKaufhaus weichen. Viele Handwerker verloren durch die neuen Industrien ihre Arbeit. Dafür entwickelten sich andere Branchen im Handel, im Banken- oder Versicherungsgeschäft.