Türchen öffne dich Schokopillen in der Apotheke Eine besondere Adventskalenderaktion startet in Radebeul-West. Jeden Tag lässt sich ein anderes Geschäft in der Bahnhofstraße etwas einfallen.

Apothekerin Cornelia Groß hat die erste Überraschung. © Matthias Schumann

Radebeul. Die Adventskalenderaktion „Türchen öffne dich“ in Radebeul-West startet am 1. Dezember in der Apotheke am Westbahnhof, Bahnhofstraße 15. Für die Kunden gibt es am Freitag eine kleine, schokoladige Überraschung in Pillenform. Danach ist jeden Tag ein anderes Geschäft rund um die Bahnhofstraße dran, das mit einer besonderen Aktion aufwartet. (SZ/nis)

