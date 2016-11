Schokoladentraum mit Birne und Walnuss Das Romantik Hotel Deutsches Haus erringt erneut das Label Pirnaer Unikat. Diesmal mit einer besonderen Torte.

Regina Riedel (li.) und ihre Tochter Katja präsentieren stolz die P(B)irnsche Torte, die jetzt ausgezeichnet wurde.

Pirna. Sorgsam legt Katja Riedel die akkurat geschnittenen Birnenscheiben um die runde Schokoladentorte. Schließlich soll das Dekor die Zutaten repräsentieren. Noch ein kritischer Blick, ja, jetzt passt alles. Die stellvertretende Geschäftsführerin des Romantik Hotels Deutsches Haus ist zufrieden mit ihrem Werk.

Das kann sie auch, denn die jüngste Kreation der Gaststätte, die P(B)irnsche Torte, wurde jetzt mit dem Label Pirnaer Unikat ausgezeichnet. Das ist allerdings keine Premiere; bereits das Sauerbratensüppchen nach Art des Hauses erhielt diese Auszeichnung. „Und bei der Rezertifizierung haben wir uns überlegt, dass wir diesmal etwas Süßes für das Pirnaer Unikat anbieten wollen“, erklärt Inhaberin Regina Riedel. Zusammen mit dem Küchenteam überlegten sie und ihre Tochter Katja, womit man die strenge Jury überzeugen könne. Das Ergebnis punktete sofort: eine Schokoladentorte, die einen eindeutigen Bezug zu Pirna hat. Denn der Schokoladenwalnussteig wird in drei Schichten aufgeschnitten und mit Birnengelee bestrichen. Eine Hommage an die Birnen im Pirnaer Stadtwappen. Und warum ist der Teig aus geriebenen Walnüssen? Regina Riedel lächelt ein wenig. Ihr Sohn ist „schuld“. „Als er vom Kindergarten in die Schule wechselte, schenkte ihm seine Erzieherin einen kleinen Walnussbaum. Wir pflanzten ihn in unserem Garten. Jetzt ist er riesig geworden und trägt jedes Jahr viele Nüsse, die wir gut für die Torte verwenden können“, erklärt die Geschäftsfrau.

Wer auf seine Linie achtet, sollte vielleicht nicht zu viel von der Torte essen: Mit dem Schokoladenüberzug und der Verzierung aus weißer Schokolade ist das Gebäck überaus mächtig. Ein Stück im Restaurant kostet drei Euro. Wer will, kann eine ganze Torte auch für 15 Euro erwerben.

Zwar ist Familie Riedel noch nicht so richtig in die Werbung für das Produkt gegangen, aber einige Gäste haben bereits probiert. „Wir hatten nur positive Reaktionen“, berichtet Katja Riedel.

Gute Werbung für Pirna

Sie und ihre Mutter sind von der Marke Pirnaer Unikat überzeugt. „Es ist eine gute Werbung für Pirna, die viel Außenwirkung zeigt, weil die Kunden die Produkte mitnehmen oder verschenken können“, erklärt Regina Riedel. Deshalb machen sich beide Damen auch schon Gedanken, was sie als drittes Unikat bei der nächsten Zertifizierungsrunde einbringen könnten. Konkrete Vorstellungen gibt es bereits. Es soll wieder etwas zum Verzehren sein und in eine würzig-deftige Richtung gehen. „Mehr wird aber nicht verraten“, sagt Katja Riedel und muss schmunzeln.

Seit 1922 besitzt die Familie Riedel das Haus an der Niederen Burgstraße mitten im Herzen der Pirnaer Altstadt. „Damals kaufte es der Opa meines Mannes“, berichtet Regina Riedel. Sowohl im Hotel als auch im Gaststättenbereich setzen die Riedels auf einen Mix von Tradition und Moderne. So sind all 40 Zimmer beispielsweise individuell eingerichtet und mit historischen Möbeln ausgestattet. Auf der Speisekarte stehen moderne Gerichte, aber auch in Verruf geratene Klassiker wie zum Beispiel Speisen mit Kohlrüben. „Dieses Gemüse galt früher als Arme-Leute-Essen, wir zeigen, dass man daraus ganz herrliche Gerichte zaubern kann“, erklärt Regina Riedel. Zur Philosophie des Hauses gehört außerdem eine Wertschätzung der regionalen Küche. Aus diesem Grund nimmt das Romantik Hotel auch bereits zum achten Mal an den Kulinarischen Wochen teil.

Gewinne werden reinvestiert: In der Nebensaison renovieren Fachleute sukzessive die Hotelzimmer. Bauliche Erweiterungen sind jedoch nicht möglich. „Wir haben keinen Platz, das ist schade, denn Ideen gäbe es schon“, bedauert Katja Riedel.

