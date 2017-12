Schokolade statt Bier „Papa Moll“ wurde 2016 auch in der Landskron-Brauerei gedreht. In der Schweiz läuft der Film jetzt an, in Deutschland erst 2018 – wie auch „Der Hauptmann“.

So eine nette Familie – aber nur solange Mama da ist: Familie Moll mit Regisseur Manuel Flurin Hendry (hinten Mitte). Das Foto entstand beim Drehstart in der Schweiz. Als Mama zum Wellness fährt, bricht das Chaos aus. Ein Teil davon in der Schokoladenfabrik, in der Papa arbeitet. © ©ZODIAC PICTURES / PASCAL MORA

Görlitz. 5000 kleine Schokoladenbiber bevölkern das Sudhaus und tragen zum Chaos bei. Das Chaos gab es nur im Film. „Papa Moll“ heißt er und ist die Verfilmung eines 65 Jahre alten Comics aus der Schweiz. Im Herbst 2016 machte eine Schweizer Produktion in Görlitz Station, quartierte sich für vier Wochen bei der Landskron Brauerei ein und machte aus dem historischen Sudhaus eine Schokoladenfabrik. „Die Kupferkessel wurden ins Set mit eingebunden, dazu gab es viele Holzaufbauten, mit der die Schaltzentrale der Schokoladenfabrik nachgestellt wurde“, erzählt Brauerei-Mitarbeiter Lars Semrok. Er durfte immer wieder dabei sein, wenn gedreht wurde.

80 Mann stark war die Crew, für die Brauerei schon ein logistischer Aufwand, zumal auch im aktuellen Sudhaus gedreht wurde. Also gab es den Kompromiss: eine Woche Bier produzieren, die andere Woche drehen.

In einem Schweizer Kulturmagazin sind jetzt erste Bilder vom Set veröffentlicht worden, denn in der Schweiz startet „Papa Moll“ am 21. Dezember in den Kinos. Für Deutschland ist der 12. April 2018 als Kinostart angegeben.

Auch auf weitere in und um Görlitz gedrehte Filme müssen Kinogänger noch ein wenig warten. „Der Hauptmann“, der im zeitigen Frühjahr in Görlitz, Königshain und Obercunnersdorf gedreht worden war, soll am 15. März ins Kino kommen. „Werk ohne Autor“, den Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck in Görlitz drehte, hat noch immer kein konkretes Startdatum. Mal heißt es „demnächst“, mal 2018. Fix ist dafür das Datum der Ausstrahlung vom „Zauberlehrling“, der im Frühjahr vor allem in der Altstadt entstand: Er ist Heiligabend um 16.30 Uhr im ZDF zu sehen. Ein Film für Kinder und Erwachsene – genau wie „Papa Moll“ mit seinen 5000 Schokobibern, die Lars Semrok zufolge eigens produziert worden waren. Das übrige Schoko-Chaos wurde mit Kunstschokolade angerichtet.

