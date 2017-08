Schoko-Dieb knackt Automaten

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Automat nach der stahldrahtigen Schoko-Attacke. © Bundespolizei Der Automat nach der stahldrahtigen Schoko-Attacke.

Das Tatwerkzeug des Schokodiebes – ein Kleiderbügel dürfte dafür zu dünn sein.

Kann Schokolade süchtig machen? Die Frage stellten sich Beamte der Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen in ihrer Mitteilung, nachdem sie einen 23-jährigen Mann beim Ausräumen eines Snack-Automaten gestoppt hatten.



Als die Polizisten um 3 Uhr auf dem Bahnhof Dresden Mitte erschienen, hatte der Mann aus Moldawien schon rund 20 Schokoriegeln neben sich gebunkert und hantierte mit seinem zurechtgebogenen Stahldraht munter weiter zwischen den Spiralen des Gerätes.



Da Passanten sein intensives Hantieren am Ausgabeschacht des Automaten offenbar beobachtet hatten, bereiten die Polizisten dem Diebstahl ein Ende und schrieben eine Anzeige wegen eben des Deliktes des Diebstahls in besonders schwerem statt süßen Fall und Sachbeschädigung. (szo/stb)

Aus dem Polizeibericht vom 30. August zurück 1 von 4 weiter Einbruch in Gaststätte Zeit: 28.08.2017, 15.15 Uhr bis 29.08.2017, 05.50 Uhr | Ort: Dresden-Wilsdruffer Vorstadt Unbekannte hebelten ein Fenster zu einer Gaststätte an der Ammonstraße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume, brachen eine Geldkassette auf und stahlen daraus etwa 150 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Einbruch in Praxis Zeit: 29.08.2017, 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr | Ort: Dresden-Südvorstadt Dienstagnachmittag hebelten Unbekannte die Tür zu einer Praxis an der Semperstraße auf. Anschließend stahlen sie aus dem Empfangsbereich ein Handy sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Wohnungseinbruch Zeit: 29.08.2017, 07.00 Uhr bis 14.20 Uhr | Ort: Dresden-Südvorstadt Am Dienstag zerschlugen Unbekannte die Terrassentürscheibe einer Erdgeschosswohnung an der Budapester Straße. Anschließend stahlen sie einen Flachbildfernseher samt Anschlusskabel und verließen die Wohnung durch die Eingangstür. Angaben zur konkreten Schadenshöhe stehen noch aus. Werkzeuge gestohlen Zeit: 28.08.2017, 17.20 Uhr bis 29.08.2017, 05.20 Uhr | Ort: Dresden-Gorbitz In der Nacht zum Dienstag zerschlugen Unbekannte auf dem Altgorbitzer Ring die Heckscheibe eines Fiat Ducato. Anschließend stahlen sie aus dem Fond des Kleintransporters verschiedene Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 2400 Euro. Der Sachschaden am Fahrzeuge wurde auf rund 300 Euro beziffert.

