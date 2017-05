Schössergasse: Laden wird saniert Das Geschäft in der Schössergasse 6 in Pirna wurde saniert. Einen Nachmieter gibt es allerdings noch nicht.

Es ist noch kein Nachmieter für das Ladengeschäft in der Schössergasse 6 gefunden. © Kristin Richter

Das Geschäft im Erdgeschoss in der Schössergasse 6 wurde vor wenigen Tagen saniert. Das teilt Besitzer Corte Harmjanz auf SZ-Nachfrage mit. Unter anderem erneuerten Fachleute den Fußboden und malerten die Wände. „Die Fenster wurden bereits nach dem Hochwasser von 2013 neu eingesetzt“, erklärt Harmjanz, der als Rechtsanwalt und Unternehmer in Pirna arbeitet.

Die Arbeiten weckten Hoffnung, dass der seit dem Hochwasser leerstehende Laden wieder vermietet wird. Das ist jedoch nicht Fall. „Es gibt zwar Anfragen für das Geschäft, aber die Bonität der Interessenten ist nicht gewährleistet“, sagt Harmjanz. Aus seiner Sicht müsse das Konzept der künftigen Mieter plausibel sein, sodass es auch für die Zukunft Bestand habe.

Bis Sommer 2013 war das Fotogeschäft Palme in dem Laden, das nach dem Hochwasser in die Jacobäerstraße zog. Aktuell stehen in der Schössergasse acht Läden leer. Drei weitere schließen im Sommer beziehungsweise Herbst. Für den hohen Leerstand machen die Geschäftsleute die aktuelle Baustelle verantwortlich, aber auch ein geändertes Konsumverhalten, nämlich dass immer mehr Kunden Ware im Internet kaufen (SZ berichtete). (hui)

