Schönteichener haben die Wahl Die Bürger entscheiden Ende September, ob ihre Gemeinde mit Kamenz verhandeln darf. Ihre Auswahl soll nun auch bei der Bürgermeisterwahl wachsen.

Wo geht es hin für Schönteichen? Die Bürger entscheiden. © Matthias Schumann

Die Schönteichener werden am 24. September nicht nur ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben und einen neuen Bürgermeister wählen, sondern auch über das weitere Vorgehen der Gemeinde in Sachen Fusion abstimmen. Das beschloss der Gemeinderat am Montagabend. Er erklärte ein Bürgerbegehren, das die Gruppe „Zukunft Schönteichen“ angeschoben hatte, damit für zulässig. Die Schönteichener können so nun abstimmen, ob ihre Gemeinde erst einmal Gespräche über ein mögliches Zusammengehen mit Kamenz aufnehmen soll. Der Gemeinderat Schönteichen hatte sich bereits im Frühjahr mehrheitlich entsprechend positioniert. Eine Gruppe von Schönteichenern, unter anderem auch einige Gemeinderäte, sammelten daraufhin Unterschriften, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Die Stadt Kamenz will erst einmal warten, wie die Bürger entscheiden. Der Stadtrat von Kamenz hat noch keinen Beschluss gefasst, ob er sich eine Fusion mit Schönteichen vorstellen kann.

Zwei weitere Kandidaten

Die Gemeinde braucht aber zunächst erst einmal einen neuen Bürgermeister. Die Amtszeit von Maik Weise (CDU) läuft aus. Der ehrenamtliche Kommunalpolitiker stellt sich aber überraschenderweise noch ein weiteres Mal zur Wahl. Er will die Fusion mit Kamenz voranbringen. Die Initiative „Zukunft Schönteichen“ hat nun erstmals auch ihre Kandidaten benannt. Sie schickt zwei Schönteichener ins Rennen: Albrecht Richter aus Hausdorf und Elke Altmann aus Cunnersdorf stellen sich der Wahl. „Beide stehen für eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Zukunft der Gemeinde Schönteichen“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Sie wollen die Gemeinde in ihrer Struktur erhalten, in die Grundschule investieren und besser mit den Unternehmen der Orte zusammenarbeiten. Die Kandidaten planen in den kommenden Wochen Bürgerversammlungen in den neun Dörfern. Sie treten beide als unabhängige Kandidaten an. Das heißt, sie benötigen 40 Unterstützungsunterschriften von Schönteichenern. Diese können bis zum 28. August im Rathaus von Kamenz geleistet werden. (SZ/pre)

