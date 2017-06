Schönstes Urlaubsmotiv gesucht Der Wettbewerb der Kamenzer SZ-Lokalredaktion um die besten Schnappschüsse aus den Ferien startet. Originalität und Witz tun der Sache wie immer gut.

Familie Forker beteiligte sich 2016 mit diesem Schnappschuss am Wettbewerb. Nun ist der neue gestartet. Bis 30. September warten wir auf Ihre Fotos. © privat

Eingebuddelt im Ostseesand oder angeseilt im Gebirge? Schokoladenmundverschmiert an der Strandpromenade oder doch lieber sonnencremeverziert am Pool auf Mallorca? Kopfstehend im Garten bei Oma oder verkleidet bei einer Sommernachtsparty. Oder soll es vielleicht doch einfach nur der klassische Sonnenuntergang am Meer sein? Egal - Ihre originellsten und schönsten Urlaubsfotos sind ab sofort gefragt!

Die SZ-Lokalredaktion Kamenz sucht wieder Schnappschüsse aus Ihren Sommerferien. Urlaub macht in der Regel Spaß und das möchten wir bei Ihnen entdecken. Lachende Gesichter, kuriose Situationen oder ulkige Locations können gern auf den Fotos zu sehen sein. Egal, ob Sie in die Antarktis, in die Sahara oder in den Regenwald von Borneo fahren, egal, ob Sie im Lausitzer Seenland urlauben oder in Neuseeland, ob am Strand oder im Hochgebirge, ob auf Balkonien oder im Fünf-Sterne-Resort, ob in der Angelhütte oder auf einem Kreuzfahrtschiff, egal ob Alpen oder Ostsee, Russland oder USA, Vatikan oder Mekka, all-inclusive oder selbst organisierter Abenteuertrip, Natur oder Stadt – schicken Sie uns Ihr schönstes Urlaubsfoto. Dazu ein paar Zeilen, wo und wann es entstanden ist und welches Erlebnis Sie damit verbinden.

Es gibt etwas zu gewinnen

Wöchentlich veröffentlichen wir die besten Schnappschüsse auf unseren lokalen Seiten. Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. Also – Kamera einpacken oder die schon längst gemachten oder kommenden Fotos aus dem letzten Urlaub sondieren. Viel Spaß dabei!

Wie kommt das Bild aber zur SZ? Sie können es auf dem Postweg schicken: SZ-Lokalredaktion Kamenz, Theaterstraße 3, 01917 Kamenz, oder – was noch einfacher ist –per E-Mail senden. Gewinnen kann man natürlich auch etwas. Die besten drei Schnappschüsse werden mit tollen Preisen aus dem SZ-Treffpunkt geehrt.

Der Erstplatzierte erhält wieder die beliebten Eintrittskarten für zwei Personen, entweder für ein Konzert auf der Kamenzer Hutbergbühne 2018 oder auch in einer Location in Dresden. Dies wird noch konkretisiert. Die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich über einen Gutschein des OBI-Baumarktes in unterschiedlicher Höhe freuen. Der Trostpreis, der Vierte, bekommt immerhin noch einen Buchpreis im Wert von 20 Euro aus dem Angebot des Kamenzer SZ-Treffpunktes. Auch auf Facebook werden wir natürlich die Urlaubsfotos vorstellen. So wird später auch der Publikumsliebling gefunden, auf den ein origineller Preis wartet. Alle anderen Siegerfotos werden von der SZ-Redaktions-Jury gekürt. Mitgemacht. Und die Kamera nicht vergessen!

Einsendeschluss: 30. September 2017.

sz.kamenz@ddv-mediengruppe.de

zur Startseite