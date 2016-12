Schönstes Silvester-Foto gesucht Lokalportal Meißen ruft auf: Senden Sie uns Ihre Bilder aus der Meißner Silvesternacht!

Auf ein Neues! Schnappschüsse wie dieser sind gefragt beim Fotowettbewerb, zu dem Lokalportal Meißen aufruft. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Mit spektakulären Feuerwerken begrüßen Millionen Menschen in der Neujahrsnacht das Jahr 2017. Aber es geht auch anders: Raclette mit der Familie, große Party bei Freunden oder doch lieber zu zweit in den Bergen. Lokalportal Meißen sucht die schönsten Fotos aus der Meißner Silvesternacht. Alle eingesendeten Fotos werden im Lokalportal zu sehen sein. Am 3. Januar wird der Gewinner des Wettbewerbs gekürt. Das Siegerfoto erscheint außerdem in der Sächsischen Zeitung.

Für die Teilnahme am Fotowettbewerb genügt eine kurze E-Mail mit dem Betreff „Silvester Meißen“ an hallo@lokalportal.de. Einsendeschluss ist der 2. Januar, 11 Uhr.

Die genauen Teilnahmebedingungen und weitere Details gibt es unter http://meissen.lokalportal.de

