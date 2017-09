Schönstes Dorf liegt im Osterzgebirge Ein kleiner Ortsteil von Altenberg gewinnt den Dorfwettbewerb im Landkreis. Er hat sich gegen drei Konkurrenten durchgesetzt.

Die Bewertungskommission hat Oberbärenburg als schönstes Dorf gekürt. © Egbert Kamprath

„Oberbärenburg … ganz in Ruhe“ – wer mit diesem Slogan wirbt, kann offenbar nichts falsch machen. Das Leitbild als Erholungsort, der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, die Heimatverbundenheit und einiges mehr haben die Jury überzeugt. Sie vergab den Titel beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an den kleinen Altenberger Ortsteil. Landrat Michael Geisler (CDU) zeichnete die Oberbärenburger am Donnerstagabend im Gesellschaftszentrum in Pirna-Birkwitz aus.

Bei dem Kreiswettbewerb hatte sich Oberbärenburg gegen Oelsa (Stadt Rabenau), Schellerhau (Stadt Altenberg) und Birkwitz-Pratzschwitz (Stadt Pirna) durchgesetzt. Zu der Veranstaltung lud der Landrat Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, Vorsitzende von Heimat- und Fördervereinen, Feuerwehr und weitere Ehrenamtliche aus allen vier Orten ein. Er lobte das Engagement aller Mitwirkenden: „Die Entwicklung Ihres Ortes haben Sie bereits vor Jahren in die Hand genommen, haben Leitbilder entwickelt, Projekte initiiert, nach finanziellen Mitteln gesucht, um diese umzusetzen“, sagte er zu den Gästen. „Dafür mein Respekt und meine Anerkennung.“

Bewertungskriterien bei dem Wettbewerb waren Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen; soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten; Baugestaltung und Siedlungsentwicklung; Grüngestaltung und das Erscheinungsbild des Dorfes in der Landschaft und letztendlich der Gesamteindruck. Oberbärenburg habe da eine sehr gute Figur gemacht, hieß es von der Jury. Den Einwohnern des Ortes sei es zudem gelungen, sich auf ihre Stärken zu besinnen, und die Unverwechselbarkeit des Ortes zu bewahren.

Ortsvorsteher Lothar Johne bekam eine Siegerprämie in Höhe von 1 000 Euro überreicht. Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Oberbärenburg ist nun für den Landesvergleich 2018 qualifiziert. Im Rennen sind die zwölf Besten aus den Kreiswettbewerben. (SZ)

