Schönstes Dorf im Kreis gesucht

Die Bockwindmühle in Gersdorf. © Archiv/Dietmar Thomas

Gersdorf hat es 2015 getan, Zschaitz auch und Gleisberg 2011 – sie haben sich beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. Dieses Jahr geht der Wettstreit in die zehnte Runde. Interessierte Kommunen aus der Regionen haben sich aber noch nicht gefunden. „Der Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet. Teilnahmemeldungen sind noch nicht eingegangen“, so Kreissprecher André Kaiser.

Die Teilnehmer haben noch Zeit. Bis zum 5. Mai läuft die Anmeldung. Die erste Stufe des Wettbewerbes findet auf Ebene des Kreises statt. Mitmachen können Orte mit bis zu 3 000 Einwohnern. Aus einer Kommune dürfen dabei mehrere Dörfer teilnehmen. Aufgefordert sind auch die, die schon einmal dabei waren. Die Jury bewertet am Ende nicht nur das äußerliche Erscheinungsbild des Ortes, sondern vor allem das Engagement der Einwohner. „Entscheidend ist, was die Bürger, Vereine und Unternehmen aus eigener Initiative bewirken“, heißt es in einer Mitteilung des Staatsministeriums.

Der Gewinner des Kreiswettbewerbes hat sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der 2018 ausgetragen wird. Je nachdem, wie viele Orte aus dem Kreis sich an dem ersten Wettstreit beteiligen, desto mehr kommen in den Landeswettbewerb. Machen nur fünf Dörfer aus Mittelsachsen mit, kann nur der Gewinner in der nächsten Runde teilnehmen. Bei mehr als fünf Kommunen kommt auch der Zweitplatzierte weiter. Den Landeswettbewerb organisiert das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Je nachdem, wie viele Dörfer aus ganz Sachsen sich an diesem beteiligen, kommen der erste bis dritte in den Bundeswettbewerb. Ausgetragen wird dieser im Jahr 2019.

Die Gewinne auf Kreisebene legt das Landratsamt fest. Für die Sieger auf Landesebene gibt es zwischen 5 000 und 3 000 Euro. Der Ort, der sich besonders durch die barrierefreie Gestaltung öffentlicher Einrichtungen auszeichnet, erhält einen Sonderpreis. Alle nicht platzierten Dörfer bekommen zudem eine finanzielle Anerkennung für ihr Engagement. (DA/mf)

