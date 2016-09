Schönster Erntekranz Sachsens Ellen Rutsch siegte beim diesjährigen Wettstreit des Landfrauenverbandes. Sie wand auch einen Kranz für die Kirche.

In mühevoller Kleinarbeit entstand der Kranz in der Marienkirche. © Anne Hübschmann

Für den Ortsverein Land-Leben Thiendorf holte die Kalkreutherin Ellen Rutsch beim Wettbewerb um den schönsten Erntekranz in Torgau erneut den ersten Platz. Sie verwendete fünf Getreidearten, dazu Strandflieder, Schafgarbe, Hagebutten, Lein, Edelweiß und Kugeldisteln. Veranstalter ist alljährlich der Landfrauenverband. Der Kranz ging an einen Juwelier in Torgau. Ein Duplikat wurde jetzt von Ellen Rutsch für die Marienkirche Großenhain zum Erntedankfest angefertigt. Dabei halfen Regina George aus Lampertswalde, Margot Sucker aus Wildenhain sowie Ursula Ludewig. Diese Landfrauen fertigten außerdem die neue Krone auf dem Großenhainer Mark. (krü)

