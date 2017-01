Schönster Baum ist nur noch Mulch Was wird aus den Resten der Großenhainer Küstentanne? Sie bleibt lange in Erinnerung.

Die Marienkirche und die beleuchtete Tanne auf dem Großenhainer Weihnachtsmarkt waren das schönste hiesige Fotomotiv in der vergangenen Adventszeit. © Klaus-Dieter Brühl

Der Abschied fällt schwer. Doch einmal kommt für jeden Weihnachtsbaum das Ende. Auch für den Großenhainer. Die Küstentanne, die in einer Glaubitzer Kleingartensparte gefällt wurde und besonders gleichmäßig gewachsen war, ist in dieser Woche wieder vom Großenhainer Hauptmarkt verschwunden. Seit November stand sie dort in der Mitte und erfreute jeden, der sie betrachtete. Nicht umsonst wählten die SZ-Leser die Tanne zum schönsten Weihnachtsbaum im gesamten Landkreis Meißen. „Sie war eine Augenweite“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze schwärmend, „genauso, wie man sich einen Weihnachtsbaum vorstellt.“

Nun ist es leider mit der Herrlichkeit vorbei. Bauhofmitarbeiter haben die Äste abgesägt und geschreddert. Sie sollen im Frühjahr als Mulch in den Großenhainer Grünanlagen verstreut werden. Das Holz des Stammes wurde für 30 Euro komplett an eine Person verkauft. Der Bauhof habe eine lange Liste von Interessenten, die Holz kaufen wollen. „Aber die Tanne wollte nicht jeder“, sagt Diana Schulze. Nadelbäume gelten als schlechtes Feuerholz.

