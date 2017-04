Schönste Hexe bekommt einen Preis In Nochten geht es in der nächsten Woche hoch her. Die Feuerwehrleute bitten um Unterstützung.

Gleich vier zusätzliche Termine zu den üblichen absolvieren im April die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nochten. Hoch her geht es in der kommenden Woche. Am Donnerstag werden Äste geholt, die dann am Freitag zu einer Girlande gewickelt werden. Am Sonnabend stehen die Kameraden bereit, um Äste, Baum- und Heckenschnitt anzunehmen und danach bereiten sie alles für das Maibaumstellen vor. Das alles für den Höhepunkt am Sonntag. Dann wird erst der Maibaum aufgestellt und abends beim Hexenbrennen gefeiert. Zum Maibaumstellen bittet der Nochtener Wehrleiter Jörg Weier um Hilfe: „Ab 14 Uhr werden alle starken Hände gebraucht, damit der Maibaum schnell in die Höhe ge-stemmt werden kann.“ Eine Stunde später können die Kinder und Jugendlichen aus dem Ort helfen beim Hexenbasteln. Die ausgefallenste Hexe wird am Abend prämiert, kündigt der Wehrleiter an.

Und damit der Tag in guter Erinnerung bei allen bleibt, spielt am Abend zum Fackelumzug, der an der Kirche beginnt und am Jugendclub endet, der Spielmannszug Nochten auf.

