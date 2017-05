Schönste Bergwiese wird gesucht Traditions-Wettbewerb geht in die nächste Runde. Interessenten können sich anmelden.

Der Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge lobt den 14. Bergwiesenwettbewerb aus. Dafür werden die schönsten Wiesenflächen gesucht.

An dem Wettbewerb können sich alle Grundstücksbesitzer, privaten Nutzer sowie landwirtschaftliche Betriebe aller Eigentumsformen von Wiesen und Weiden in der Region der Sächsischen Schweiz mit einer Größe über 1 000 Quadratmeter beteiligen. Bewertet werden Zustand und Entwicklung der Fläche, wie Artenreichtum, Buntheit, typische Arten, Nährstoffgehalt und die Art und Weise der Bewirtschaftung der Fläche. Die Bewertung durch eine Expertenjury erfolgt Anfang Juni. Die Flächen dürfen zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemäht sein. Die Wettbewerbsgewinner werden zum 14. Bergwiesenfest am 17.September in Königstein-Ebenheit mit einem kleinen Präsent geehrt. Der Landschaftspflegeverband bittet darum, die Bewerbung bis zum 31. Mai einzureichen. Dafür müssen die Adresse des Bewerbers, möglichst mit Telefonnummer und die Ortsangabe der eingereichten Fläche oder Flächen angegeben werden. Wünschenswert ist es, wenn diese auf einer Flurkarte eingezeichnet sind. Die Bewerbung ist schriftlich oder auch telefonisch möglich. (SZ)

Kontakt: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Alte Straße 13, 01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf, 03504 629660; E-Mail:

roitzsch@lpv-osterzgebirge.de

