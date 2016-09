Schönschreiben als Berufung Eine neue Ausstellung im Bischofswerdaer Rathaus erinnert an Ralf Burkhardt, den Schöpfer des Kulturhaus-Logos.

Ralf Burkhardt in seinem Atelier. © Wolfgang Schmidt

Wer erinnert sich nicht an das filigrane Logo des Kulturhauses Bischofswerda – nicht am Computer entworfen, sondern originalgezeichnet. Kalligraphie, die Kunst des Schönschreibens mit der Hand, steht im Mittelpunkt der nächsten vom Museums- und Geschichtsverein Bischofswerda organisierten Ausstellung. Vom 3. Oktober 2016 bis 8. Januar 2017 erinnert sie im Großen Saal des Rathauses, Eingang über Kamenzer Straße, an das Schaffen des Bischofswerdaer Grafikers Ralf Burkhardt.

Anlass der Ausstellung sind der 100. Geburtstag und 20. Todestag des Künstlers, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Unter dem Titel „Schön schreiben – Beruf und Berufung“ zeigt der Museums- und Geschichtsverein Zeichnungen, Werbegrafik und Collagen aus Naturmaterialien, die verschiedene Leihgeber zur Verfügung gestellt haben. Die Arbeiten geben Auskunft über ein besonderes Lebenswerk, sie dokumentieren Ralf Burkhardts ganz eigenen Stil zwischen Kunst und Kunsthandwerk, Broterwerb und freier Entfaltung – und sie dokumentieren Bischofswerdaer Kunst- und Gewerbegeschichte.

Die Ausstellungseröffnung mit musikalischer Umrahmung findet am 3. Oktober, 15 Uhr, im Großen Saal des Rathauses statt. Sie ist zu den Öffnungszeiten des Bürger- und Tourismusservice sowie vor und nach Veranstaltungen im Rathaussaal zu sehen. Termine außerhalb dieser Zeiten können in der Stadtverwaltung unter 03594 786140 vereinbart werden. (SZ/pi)

