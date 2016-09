Schönheitskur für eine Ruine Der Wasserturm und die Reste der Mönchskirche werden restauriert. Außerdem sorgen die Bauleute dafür, dass hier bald gefeiert werden kann.

Planer Armin Hoffmann (links) und Jens Seiffert vom Hochbauamt der Stadt stehen im Mittelhof der Mönchskirchruine. Die Restaurierung des Bauwerkes und des Wasserturms hat begonnen. Mittlerweile verbergen Gerüste das historische Ensemble. © Uwe Soeder

Sie ist die einzige historische Kirche Bautzens, die aus Backstein und Bruchstein besteht – die Mönchskirche, die im 13. Jahrhundert mit dem Franziskanerkloster errichtet wurde. Nach mehreren Bränden wurde das Kloster Ende des 16. Jahrhunderts verlassen, teils abgebrochen und diente später den Armen als Wohnstätte. Heute besticht die Ruine durch ihren romantischen Verfall. Doch selbst Ruinen müssen gepflegt werden. Deshalb verstecken sich die Mauerreste sowie der benachbarte 1877 erbaute Wasserturm hinter Gerüsten. Für 1,5 Millionen Euro – ein Großteil finanziert aus Fördertöpfen – wird das Ensemble originalgetreu bis Herbst 2017 restauriert und erhält einige Upgrades.

„Der Plan ist ehrgeizig aber machbar: Wir müssen sehr konzentriert arbeiten, um Turmdach und Außenhaut vorm Wintereinbruch zu sanieren“, erklärt Armin Hoffmann vom MPH Architektur- und Ingenieurbüro, das beim Projekt die Fäden in den Händen hält. In drei Bereichen der Mönchskirchruine sind Denkmalpflegespezialisten von Fuchs + Girke aus Ottendorf-Okrilla aktiv: am Wasserturm samt Hof, im Mittelhof sowie im Ruinenbereich.

Im Turmhof war zunächst das Einrüsten des 1979 stillgelegten Wasserturms eine anspruchsvolle Geschichte. Um den Boden für die Metallaufbauten überhaupt rund um den Turm tragfähig zu machen, musste Erde ausgehoben und mit besserem Grund ausgetauscht werden. Neben den Arbeiten am Mauerwerk soll im Herbst der Ausbau im Turm erfolgen. Im Erdgeschoss sollen Toiletten installiert werden, die kleinen Fensterchen unter der Holzverkleidung werden für eine Entrauchungsanlage genutzt. Außerdem soll ein Zugang zum Turmhof geschaffen werden. Die Statik bereite für eine zweite Öffnung keine Probleme, verneint Hochbau-Chef Jens Seiffert. Jedoch sei die Wandstärke des Turms mit 1,3 Metern nicht ohne.

Für den Bautzener Architekten Hoffmann ist der Wasserturm „ein technisches Denkmal par excellence“. Hinter der Holzverkleidung befinden sich zwei Stahlblechbehälter, der untere hat einen Durchmesser von neun Metern, der obere misst sogar elf Meter. Die Wasserreservoirs wurden im 19. Jahrhundert aufwendig in die Höhe gehoben und vor Ort vernietet. Die Reservoirs können nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, denn in die Turmspitze führen nur schmale senkrechte Leitern.

Dafür werden das Erdgeschoss und die Höfe an Aufenthaltsqualität gewinnen. Noch vor wenigen Monaten war der Mittelhof zugebaut mit Schuppen, Garagen und sogar einem alten Pferdestall. Gerümpel lag herum und ein kleiner Urwald war gewachsen. Nun wurden die Baracken abgerissen und der Wildwuchs gerodet. Im nächsten Schritt geht es daran, das schlechte Mauerwerk zu stabilisieren und zu konservieren. Mit einem speziellen Eisstrahlverfahren werden die Steine zuerst auf schonende Art gesäubert. Dabei bläst ein Druckluftstrahl auf minus 80 Grad heruntergekühltes Kohlendioxid auf den Backstein. „Wichtige Form- und Gewölberippensteine werden ergänzt“, so Hoffmann. Auch erhält die Fassade des Mauerrestes ihr Schmuckband zurück. „Alle neu einzubauenden Ziegel werden in Handarbeit hergestellt“, betont der Architekt. Das geschieht in einer Ziegelei ganz traditionell unter freiem Himmel: Lehm wird dort in Holzformen gegeben, getrocknet und gebrannt.

Der Ruinenteil der Mönchskirche war bisher eine unzugängliche Halde. „Wir wollen den Bereich in eine begehbare Ebene bringen“, erklärt Seiffert. Auch werden zwei Gewölberäume wieder nutzbar gemacht. Trotzdem sollen die Bauleute die romantische Struktur und den Charakter der Ruinen erhalten. Eine ehemalige Tür zur Hohengasse wird wieder geöffnet. Beleuchtung sowie Wasser- und Abwasseranschlüsse werden in den Höfen verlegt. Auch führt eine rollstuhlgerechte Rampe vom Mittelhof in den Ruinenbereich. Wie es nach der Sanierung weitergeht, ist laut Stadtverwaltung offen. „Bisher gibt es noch kein ausgereiftes Nutzungskonzept. Denkbar ist vieles – von Marktreiben und Hochzeitsfeiern bis hin zu Kino und Konzerten.

