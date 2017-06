Schönheiten zum Parkfest Zum Park- und Blütenfest in Kromlau haben Besucher Blüten, Königinnen, Dampfloks und Oldtimer zu sehen bekommen.

Alle Königinnen versammelt auf der Schlosstreppe. © Jost Schmidtchen

Zum Park- und Blütenfest am Wochenende in Kromlau ist hoher Besuch gekommen. Auf Einladung der Kromlauer Blütenkönigin Stefanie sind viele Blütenköniginnen aus den schönsten Gegenden Deutschlands in die Oberlausitz gereist. Auch die historischen Dampflokomotiven sind an diesem Wochenende wieder im Dauereinsatz gewesen. Auf Hochglanz poliert kamen vor allem nostalgische Züge zum Einsatz. Durch die bezaubernde Landschaft des Muskauer Faltenbogens fuhren sie einerseits nach Kromlau zum traditionellen Blütenfest und andererseits in die Kur- und Parkstadt Bad Muskau.

Doch das waren nicht die einzigen Hingucker. Neben den Rhododendronblüten im Park, einem regionaltypischen Markt und einem Schaustellerpark mit zahlreichen Fahrgeschäften bot das verlängerte Festwochenende ein abwechslungsreiches Programm, beginnend am Freitag mit dem Pfingstlauf. Am Sonntag standen Oldies im Mittelpunkt des Festes, auf der Kavalierhauswiese waren über 300 historische Fahrzeuge zu bestaunen.

Mit Spiel und Spaß vollgepackt, ist der Montag nun vor allem für Familien und Kinder reserviert. (szo/tc)

www.bluetenfest.kromlau-online.de

