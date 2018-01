Schönheit von innen Dänemarks Kronprinzessin Mary wehrt sich gegen unerlaubte Werbung einer Kosmetikfirma.

Natürlich schön: die dänische Kronprinzessin Mary – hier auf einem undatierten Foto. Immer erscheinen in bunten Magazinen Berichte über das Geheimnis ihrer Schönheit. © dpa

Spieglein, Spieglein an der Wand! Immer wieder spekulieren Boulevardblätter, wie es Kronprinzessin Mary von Dänemark schafft, so schön zu sein. „Sie sticht mit ihrer Anmut so manches Model aus“, zitierte unlängst auch das Goldene Blatt einen Gast auf einem Kopenhagener Empfang und fragte nach ihrem „geheimen Schönheitsrezept“. Auf Falten glättende Eingriffe und ähnliche Verbiegungen soll die vierfache Mutter aber pfeifen. Bei den Bodenständigkeit liebenden dänischen Untertanen ist die 45-Jährige gerade auch wegen ihrer natürlichen Art so bliebt.

Kein Wunder, dass die königliche Familie nun entschieden gegen eine Kosmetikfirma vorgehen will. Die macht unerlaubte Werbung mit dem Gesicht der zukünftigen Königin von Dänemark. Die Faltencreme „Perlelux“ sei für Marys Schönheit verantwortlich, behauptet die Firma und zeigt ein Foto von ihr. Dazu erfindet sie auch ein Zitat von Mary: „Ich benutze nicht einen Haufen Make-Up. Dafür kann ich Perlelux danken. Das Produkt hat meine Haut tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit verbessert. Ich kann meinen eigenen Augen nicht trauen, wenn ich in den Spiegel gucke“, sagt sie angeblich in der Werbeanzeige, die vielerorts bei Facebook erschien.

Der Hof ist empört. „Es ist nicht erlaubt, die königliche Familie in Werbung und zum Marketing zu benutzen, und darauf werden wir die verantwortliche Homepage aufmerksam machen“, teilte ein Sprecher der Royals mit. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kronprinzessin mit Modellmaßen auf diese Weise missbraucht wird. Erst 2016 musste der königliche Hof gegen eine Firma vorgehen, die behauptet hatte, Mary sei durch eine Diät mit exotischen Früchten so schön geworden.

Das Goldene Blatt hat übrigens eine ganz andere Quelle für die Schönheit der Kronprinzessin ausgemacht. Marys „beste Freundin“ hatte verraten, dass die Kronprinzessin dank einer Reise durch ihre Heimat Australien auf dem Empfang in Kopenhagen so schön aussah. Dahin war sie zusammen mit Ehemann Kronprinz Frederik (49) und den vier Kindern gereist. Unbeschwertes Familien-Glück, so hieß es, sei das beste Rezept gegen ungeliebte Fältchen.

