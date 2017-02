Schönheit in guten Händen Lucie Halse eröffnete jetzt ihren eigenen Kosmetiksalon. Obwohl sie noch sehr jung ist, bringt sie beste Voraussetzungen dafür mit.

Lucie Halse eröffnete am 1. Februar ihren eigenen Kosmetiksalon an der Karl-Liebknecht-Straße. © Carmen Schumann

Der Behandlungsraum ist in warmen Farben gehalten. Das Licht ist gedämpft. In diesem Raum kann man zur Ruhe kommen und vom Alltag abschalten. Diese Stunde Urlaub vom Alltag möchte Lucie Halse ihren Kunden bereiten. Der Kosmetiksalon, den die 20-Jährige am 1. Februar eröffnet hat, trägt den verheißungsvollen Namen „Traumzeit“. Wenn die Kunden das wünschen, können sie während der Behandlung in das Reich der Träume abtauchen. Wer aber lieber mit ihr ins Gespräch kommen will, kann auch das tun.

Mit dem Salon „Traumzeit“ ging auch für Lucie Halse ein Traum in Erfüllung. „Meine Ausbildung als Kosmetikerin habe ich direkt mit dem Ziel begonnen, mich selbstständig zu machen“, sagt sie selbstbewusst. Die Absolventin des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums war von 2012 bis 2015 in der „Oase der Sinne“ in der Lehre. Die theoretische Ausbildung fand im thüringischen Rudolstadt statt. Im Juli 2015 hielt sie ihren Gesellenbrief in der Hand und wurde von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. Im Januar 2016 kam dann noch das „Sahnehäubchen“ obendrauf. Denn die Bautzenerin war in ihrem Metier die Jahrgangsbeste von ganz Sachsen. Das beruhigende Gefühl, mit Bestnoten bestanden zu haben, bestärkte sie in ihrem Entschluss, sich so bald wie möglich auf eigene Füße zu stellen.

Salon im Haus der Eltern

Deshalb ist sie ihrer Familie und vor allem ihren Eltern sehr dankbar, die ihr tatkräftig beim Einrichten ihres Kosmetiksalons halfen. Der befindet sich in der Karl-Liebknecht-Straße 18 b. Es ist das Haus ihrer Eltern. Der Salon war früher eine ganz normale Wohnung. Im Zuge der Umbauarbeiten erhielten die Räume einen separaten Eingang, der über eine Außentreppe zu erreichen ist. „Falls ich eines Tages noch eine Mitarbeiterin einstellen sollte, könnten die Räumlichkeiten sogar noch erweitert werden“, sagt Lucie Halse. Doch das ist momentan Zukunftsmusik.

Auf jeden Fall ist die Jungunternehmerin sehr froh, dass die meisten Kunden, die sie schon in ihrem Ausbildungsbetrieb betreut hatte, ihr die Treue hielten. Darunter sind auch einige Männer. Die Altersspanne liegt zwischen 16 und 90 Jahren. Vor dem Start in die Selbstständigkeit verteilte sie Flyer und machte im Internet auf sich aufmerksam. Denn auf Laufkundschaft kann sie am Stadtrand eher weniger setzen. Allerdings kann man den Salon auch nicht verfehlen, denn durch Werbetafeln wird der Besucher bis zum Eingang geleitet.

Blick auf den Garten

Der Salon „Traumzeit“ bildet tatsächlich eine Oase der Ruhe, denn obwohl die Karl-Liebknecht- und die angrenzende Stieberstraße stark befahren sind, merkt man hier nichts davon. Hinter dem Haus gibt es nämlich einen schönen und gut abgeschirmten Garten. „Im Sommer werde ich auf dem Balkon Tisch und Stühle aufstellen, sodass man die Entspannungsbehandlung bei einem Getränk mit Blick auf den Garten ausklingen lassen kann“, blickt Lucie Halse erwartungsvoll voraus.

An ihrem Beruf liebt die 20-Jährige, dass er so abwechslungsreich ist. Und obwohl ihr eigentlich alle Tätigkeiten gleichermaßen lieb sind, gibt sie am allerliebsten Massagen. Ihr größtes Hobby, das Tanzen, sei in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen. Seit ihrem vierten Lebensjahr hatte Lucie Halse im Tanzstudio Wendisch an den Kursen teilgenommen.

www.traumzeit-bautzen.de

