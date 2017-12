Schönfeld erhöht Gewerbesteuer Gemeinderäte sehen die Notwendigkeit, kritisieren aber in diesem Zusammenhang die Steuerverschwendung für den Landratsamtsneubau in Meißen.

Symbolfoto © Oliver Berg / dpa

Schönfeld. Die Gemeinde Schönfeld plant eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuer. Bei der Diskussion über den Doppelhaushalt 2018/19 gab Kämmerin Evelyn Ekelmann das Ziel 390 Prozent aus. Bisher hatte die Kommune von den Gewerbetreibenden einen Messbetrag von 375 Prozent eingefordert. Ekelmann verwies darauf, dass Schönfeld die Steuer seit 2001 stabil gehalten hat und mit der Erhöhung immer noch leicht unter dem Sachsendurchschnitt liegt.

Auch die Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben wird, soll ab nächstem Jahr höher ausfallen. Geplant ist eine Messbetrags-Steigerung von 280 auf 285 Prozent. Auf eine Erhöhung der Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Areale will die Gemeinde verzichten. Die meisten Hauseigentümer in Schönfeld und seinen Ortsteilen bleiben also von der Steuererhöhung verschont.

Begründet wurde der Schritt mit den in den nächsten Jahren geplanten Investitionen, aber auch mit der Umlage, die Schönfeld an den Landkreis zahlen muss. Diese steige von Jahr zu Jahr, manchmal sogar in exorbitant hohen Raten.

Schönfelds stellvertretender Bürgermeister Martin Steinborn verwies in diesem Zusammenhang auf den geplanten Ausbau des Landratsamtes am Standort Meißen. Während sich Schönfeld abmühe, die Eigenmittel für die Kita-Sanierung zusammenzukratzen, werde dort ein völlig unnötiger, mehr als 20 Millionen Euro teurer Neubau hingesetzt. Das widerspreche jeglicher Vernunft.

zur Startseite