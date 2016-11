Schönes Gruseln Adventseinstimmung liefern die Schauspieler der Landesbühnen ab diesem Sonnabend. Was sie auch hinter der Bühne vollbringen, ist beeindruckend.

Hat viel zum Anziehen: Schauspielerin Julia Vincze und ihre acht verschiedenen Kostüme für acht Rollen im neuen Landesbühnen-Märchen „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“. © Arvid Müller

Was da auf dem Kleiderständer von Julia Vincze aufgereiht ist, macht manchem Frauenkleiderschrank alle Ehre. Nur dass diesmal nicht alles nach privatem Geschmack ist. Fesch zurecht gemacht und geschminkt steckt die Schauspielerin im Fischgräten gestützten Rock der Heringshanne. Auf dem Ständer hängen derweil die schwarzen Kleider der Küsterin, die der Wirtin, des Höflings, das Kostüm vom Gehenkten, das einer Katze, eines Gerippes und des sogenannten Halben.

All das sind die acht Rollen, die Julia Vincze in dem neuen Landesbühnenstück „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“, auf die Bühne bringt. Genau mit dem Adventseinläuten startet das Theater in die Märchenzeit. Die Geschichte von dem jungen Burschen, der sich vor nichts fürchtet und eigentlich das Gruseln lernen möchte, weil sonst das Leben eben keinen Spaß macht, hat Intendant Manuel Schöbel, frei nach den Gebrüdern Grimm, pfiffig mit Texten versehen.

Reichlich pfiffig im Kopf und auch mit den Gliedmaßen müssen zugleich die Darsteller sein. Ganze acht Männer und Frauen schlüpfen in 40 Rollen. Landesbühnen-Idol Olaf Hörbe hat da noch das Glück, nur fünfmal vom Marktschreier über den König bis zum Gehenkten wechseln zu müssen.

Was hinter der Bühne an den besagten Kleiderständern und der dafür verantwortlichen Kostümausstatterin Katharina Lorenz abgeht, ist beinahe akrobatischer als das Geschehen auf der Bühne. Dort wurde beim letzten Probendurchlauf noch manches Ruckeln im Stück, wie etwa das Öffnen der falschen Kirchentür oder ein fehlendes Stichwort in der Küsterrolle noch nachjustiert. Es bereitet auf alle Fälle Freude, zuzuschauen und zu hören, wie sich die Geschichte mit dem Gespenst im Kirchturm, bei der Felix Lydike als Fürchtenix Karl auf Gruseltour geht, auf den Radebeuler Brettern zuträgt.

Julia Vincze hat sich inzwischen aus den grün- und blaufarbigen Kleidern der Heringshanne helfen lassen und trägt jetzt Rock und Bluse samt eilig gebundener Haube im Schwarzweiß der Küsterin. Keine zwei Minuten hatte sie zum Umkleiden. Noch verrückter trifft es Cordula Hanns, die zwar nur vier Rollen spielt, aber von der Forellenfriedel – dem zweiten geifernden Fischweib – im Sekundentempo zur Suse mit der Gans wechseln muss. „Das trainieren wir“, sagt sie nur trocken und lacht.

Holger Uwe Thews, den die meisten hiesigen Theatergänger als Old Shatterhand von der Felsenbühne kennen, muss vor allem seine Stimmlage immer wieder gehörig verändern. Der Küster spricht halt anders als der Käsekurt.

Aber von all dem sollen ja die Zuschauer vor der Bühne gar nichts bemerken. Ihnen wird pulsierendes Marktreiben, schlitzohriges Handeln, eheliches Gezänk und immer wieder die liebenswerte Geschichte von Karl und Suse geboten.

Das alte Märchen vom Gruseln lernen, inszeniert von Steffen Pietsch und von Tilo Staudte mit einem treffenden Bühnenbild versehen, stimmt spannend für Kinder und auch Erwachsene in die Weihnachtszeit ein. In Meißen, Freital, vor allem aber auf der Hauptbühne in Radebeul wird das Stück bis zum 6. Januar sechszehnmal aufgeführt. Premiere ist an diesem Sonnabend, 26. November, 16 Uhr in Radebeul-Mitte. Und was das große Umziehen von Julia Vincze, Olaf Hörbe, Cordula Hanns und allen anderen betrifft – so spielt sich nach den wenigen Proben sicher immer besser ein, welcher Knopf wie schnell geknöpft werden muss, damit auf der Bühne nichts ins Stocken gerät.

Premiere: „Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen“, diesen Sonnabend, 16 Uhr auf der Hauptbühne der Landesbühnen Sachsen

www.landesbuehnen-sachsen.de

