Schönes aus Skandinavien Test bestanden: Deko, Tee und kleine Möbel bietet Beatrice Rausendorf jetzt dauerhaft in der Bautzener Heringstraße an.

Beatrice Rausendorf hat den Schritt gewagt: Sie wandelte ihren Test-Shop an der Heringstraße in ein dauerhaft angemietetes Geschäft um. © Carmen Schumann

Am Anfang war Beatrice Rausendorf noch etwas skeptisch. Jetzt ist ihre Skepsis einem vorsichtigen Optimismus gewichen. Anfang November hatte die Händlerin den Sprung von ihrem Heimatort Zescha in die Kreisstadt gewagt. Die Test-Shop-Aktion der City-Managerin Gunhild Mimuß hatte sie zu diesem Schritt ermutigt. Mit den Test-Shops soll Neueinsteigern der Weg in die Selbstständigkeit erleichtert werden.

Beatrice Rausendorf betrieb in Zescha seit 2014 ihren „Wohnladen“ – nebenberuflich und in einer umgebauten Garage auf ihrem Grundstück. Ihr Angebot – Wohnaccessoires im skandinavischen Stil – hatte bereits im etwas abgelegenen Zescha Anklang gefunden. Als ihr befristeter Arbeitsvertrag im Pflegeheim Königswartha ausgelaufen war, packte die junge Frau kurzerhand ihre Koffer und verlegte ihr Geschäft auf die Bautzener Heringstraße.

Als sie zum Jahresende Bilanz über die abgelaufenen zwei Monate im Test-Shop zog, entschloss sie, die Probephase zu beenden und richtig einzusteigen, also mit einem unbefristeten Mietvertrag. Ihr Geschäft sei sogar besser angenommen worden, als sie es sich in ihren kühnsten Träumen erhofft hatte, ist Beatrice Rausendorf erfreut. „Ich staune selbst, wie viele Leute diesen skandinavischen Stil mögen“, sagt die Händlerin. Einige Gesichter, die sie schon aus Zescha kannte, seien nun auch in Bautzen wieder aufgetaucht. Aber sie habe auch eine ganze Menge neuer Stammkunden hinzu gewonnen. Viele hätten sie gefragt, ob sie weitermachen will. Das sei natürlich ermutigend gewesen.

Beatrice Rausendorf beteiligte sich an allen Aktionen, die im Zeitraum ihrer Testphase stattfanden. Das war gleich am Anfang die Romantica, später dann die beiden verkaufsoffenen Sonntage am 4. und am 18. Dezember. Und obwohl gerade am 18. Dezember sehr schlechtes Wetter war, konnte sie sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Hilfreich sei auch der historische Weihnachtsmarkt gewesen, der Anfang Dezember am Burglehn stattfand. Auch einzelne Touristen konnte sie bereits in ihrem Geschäft begrüßen.

Wenn spätestens ab Ostern der Touristenstrom wieder anschwillt, hofft Beatrice Rausendorf auf weiteren Zuspruch von Urlaubern. Auf alle Fälle habe sich ihr Konzept bewährt. Die Händlerin bezieht vor allem Kissen und Tischwäsche von skandinavischen Herstellern, aber auch Geschirr und Kleinmöbel. Auch putzige Stoff-Figuren, wie Wichtel, Hasen oder Bären kommen gut an. Neu ins Sortiment aufgenommen hat sie Tees in schönen Schmuckdosen. Eine Bereicherung stellt auch das alte Küchen-Büffet dar, das ihr Vater liebevoll aufgearbeitet hat und das jetzt allerlei Kleinigkeiten aufnimmt.

