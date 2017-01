Schöneres Umfeld für Plattenbauten Während auf deutscher Seite Häuser abgerissen werden, investiert die tschechische Grenzstadt Varnsdorf in Neubaugebiete und hofft dabei auf Fördermittel.

Die tschechische Grenzstadt Varnsdorf leidet sehr unter dem Rückgang der Einwohnerzahl. Viele Wohnungen stehen leer. Dennoch werden keine Häuser oder gar ganze Wohngebiete abgerissen. In der Stadtverwaltung Varnsdorf plant man jetzt, die vor etwa 50 Jahren entstandenen Neubaugebiete freundlicher zu gestalten. Vorwiegend mehrgeschossige Plattenbauten wurden damals errichtet, um den Bedarf an Wohnungen schnell decken zu können. Immerhin leben derzeit etwa zwei Drittel der Varnsdorfer in den tristen, grauen Plattenbauten. Rund 10000 Menschen können sich also auf ein verbessertes Wohnumfeld freuen.

Bequem und billig sind die Wohnungen in den Plattenbauten. Die Tschechen mögen sie aus diesen beiden Gründen ganz besonders. In den nächsten drei Jahren will die Grenzstadt zwischen Seifhennersdorf und Ebersbach-Neugersdorf den in die Jahre gekommenen Neubaugebieten eine Schönheitskur angedeihen lassen. In der Zapadni (Weststraße) sollen die Arbeiten beginnen. Etwa zwölf Millionen Kronen (fast 462000 Euro) will die Stadtverwaltung Varnsdorf investieren. Bürgermeister Stanislav Horacek hofft dabei auf Zuschüsse von der EU. „Alle Projekte sind geplant und vorbereitet“, betont Horacek. Sollte das Geld nicht reichen, müsste die Stadt aus Eigenmitteln noch etwas beisteuern, sagt der Bürgermeister und hebt hervor, dass die Neubaugebiete für die Stadt wegen der hohen Bewohnerzahl eine besondere Herausforderung darstellen.

„Den Bewohnern fehlen vor allem Parkplätze und Kinderspielplätze“, bestätigt Stanislav Horacek. Bei der Verschönerung der Wohngebiete denkt die Stadt zunächst aber an die Erneuerung von Gehsteigen, Straßen, Grünflächen und Straßenbeleuchtung. Gerade eine moderne Beleuchtung der Wohngebiete könnte der Stadt künftig durch geringere Stromkosten viel Geld sparen, so Stanislav Horacek.

Ivo Safus, ein Varnsdorfer Bürger, sieht das größte Problem in der Parksituation in den Neubaugebieten. Viele Straßen seien Einbahnstraßen, sodass die Einwohner ihre Fahrzeuge nur auf einer Straßenseite abstellen können, gibt der Varnsdorfer zu bedenken. Auch er hofft, dass mit neuen Flächen das Parkplatzproblem entschärft werden kann.

Was die Bewohner der Neubaugebiete noch stört, soll eine Umfrage ans Licht bringen. Sie läuft derzeit noch. Die Varnsdorfer Bürger sind unter anderem danach befragt, was sie sich in ihrem Wohnumfeld wünschen, was und wie verändert werden soll. „Ich erhoffe mir einige Impulse aus der Umfrage“, so der Bürgermeister. Gute Gedanken sollen noch in die Planungen einfließen.

Die meisten Wohnungen in den Varnsdorfer Neubaugebieten befinden sich in Privathand oder sind Eigentum von Wohnungsgenossenschaften. Lediglich 520 Wohnungen sind kommunales Eigentum. Erste Renovierungen an diesen Wohnungen und Häusern fanden 2012 statt. Damals gab es Förderung aus dem tschechischen Ministerium für regionale Entwicklung. Fast sechs Millionen Kronen (231 000 Euro) flossen in die Sanierung von Plattenbauten.

In Tschechien wurden während sozialistischer Zeit 1,2 Millionen Wohnungen in Plattenbauweise erreichtet. Heute lebt in den „Kaninchenställen“, wie sie liebevoll von den Bewohnern genannt werden, etwa ein Viertel aller Tschechen. Einer der größten Wohnblocks im Nachbarland steht in Liberec. Der sogenannte „Hockeyschläger“ hat 24 Eingänge und 594 Wohnungen.

